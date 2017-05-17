Жители домов по улице Токтоналиева (бывшей Душанбинской) вышли 16 мая на митинг, они выступают против вырубки 1034 деревьев возле их домов и требуют остановить строительство четырехполосной дороги.

Жители многоэтажных домов по улице Токтоналиева, которые вышли на митинг, заявили, что власти запланировали вырубить 1034 дерева от улицы Абсамата Масалиева (Южной магистрали) до реки Ала-Арча. Это нужно, чтобы расширить двухполосную дорогу до четырехполосной.

Они выступают против вырубки деревьев и расширения дороги.

Один из митингующих Кайрат Казиев рассказал в интервью Kloop.kg, что новая трасса будет в метре от его дома. Он считает, что власти должны учитывать права жильцов, ведь они покупали квартиры на озелененных улицах.

«Трасса будет в метре от нас, как можно тут строить четырехполосную дорогу и вырубать деревья?» — спрашивает он.

Другая участница митинга Людмила Верникова рассказала, что переживает за детей, которые привыкли играть на этой улице.

«А если здесь сделают эту трассу, наши дети будут в опасности из-за мощного движения. Они же хотят этой дорогой разгрузить параллельную дорогу, будет большой поток машин», — сказала она.

Местные жители утверждают, что среди них есть люди с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, болезнями сердца и легких. Выхлопные газы от большого количества машин могут усугубить ситуацию со здоровьем многих из них.

В своем обращении они призывают всех неравнодушных горожан спасти «одну из самых зеленых улиц города».

«Нам, нашим детям и внукам, старшему поколению необходим чистый воздух», — сказано в обращении.

По словам правозащитницы Каличи Омуралиевой, митинг стал следствием того, что не выполняется норма закона о градостроительстве, согласно которой любое строительство, задевающее интересы местных жителей, должно проходить через общественные слушания.

«Здесь же, когда проектировали четырехполосную дорогу, даже не то чтобы общественности, самим жителям не сообщили. И теперь, когда люди узнали, что будут строить четырехполосную дорогу и будут сносить все зеленые насаждения, они возмущены», — сказала она.

По ее словам, власти игнорируют интересы местных жителей. Умуралиева считает, что они имеют право отстаивать свой комфорт.

«Я надеюсь, что власти примут правильное решение, здесь спокойно можно проложить трехполосную дорогу и красиво ее отделать, в конце построить мост через реку. Эта трасса сможет разгрузить проспект Мира. Давайте сделаем дорогу, но при этом не будем нарушать права граждан», — сказала она.

Бишкекчане написали шесть писем с требованиями и направили их депутатам и в мэрию. Прошла неделя, но ответов пока нет.

Представители мэрии на митинг местных жителей не пришли.

В пресс-службе мэрии сообщили, что расширение дороги началось по проекту за счет китайского гранта.

«Наши специалисты уже выехали на место, чтобы провести разъяснительные работы с местными жителями. Пока деревья там не вырубали, и точное количество подлежащих вырубке деревьев неизвестно. Возможно, в дальнейшем количество деревьев, которые будут вырубать, пересмотрят», — сообщили в ведомстве.

Китайское правительство выделило более четырех млрд сомов на реконструкцию около 95 километров дорог. Ремонт будет осуществляться на 49 улицах города.

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