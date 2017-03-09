Мэрия начала вырубку деревьев в центре Бишкека из-за их «аварийности». Экологи считают, что это негативно повлияет на экологию столицы.

Пресс-секретарь мэрии Гуля Алмамбетова сказала Kloop.kg, что сейчас проводятся работы по реконструкции и реабилитации городских дорог, поэтому в центре Бишкека вырубаются деревья.

«На участке от проспекта Чуй до Боконбаева выявили около ста аварийных и нарушающих асфальтовые покрытия деревьев», — сказала она.

Агроном Первомайского района сказал в интервью изданию «Заноза», что действия по вырубке деревьев были согласованы с Бишкекглавархитектурой, прокуратурой и аппаратом президента.

«Там уберут все ограждения и живые изгороди. В будущем вместо них планируется построить парковки, тротуары и посадить газоны для облагораживания столицы», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время будут вырублены все деревья по улицам Тоголока Молдо, Логвиненко, Киевской. Он сказал, что мэрия обещает полную замену ирригационных систем и новые тротуары.

Алмамбетова сказала, что мэрия взамен вырубленных посадит 10 тысяч деревьев по всему городу.

Эколог Эмиль Шукуров сказал Kloop.kg, что вырубка деревьев не только ухудшает экологию, но и портит вид города.

По словам Шукурова, доводы о том, что деревья старые и могут быть опасны для пешеходов — не убедительны.

Эколог сказал, что мэрия собиралась вырубить все деревья, которые были высажены в 1950-1960-х годах, потому что у них закончился срок службы. Шукуров считает, что это неправильно, потому что средний срок службы у дерева более 150 лет.

«В городе нет деревьев, у которых срок службы был окончен. Вырубают деревья из-за плохого ухода за ними. Я считаю, что народ должен призвать к ответственности “Зеленстрой”», — сказал Шукуров.

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