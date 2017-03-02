В Иссык-Кульской области начнутся работы по воссозданию легендарной аллеи Раппопорта. Ее вырубили для расширения трассы перед Всемирными играми кочевников.

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев провел встречу с архитекторами, руководителями лесных хозяйств и акимом Иссык-Кульского района, где обсуждался проект по воссозданию новой аллеи.

«На этой неделе было дано задание, чтобы подготовили проект и составили смету. Также нужно узнать у лесхозов, какие деревья у них есть», — сообщили в пресс-службе корреспонденту Kloop.kg

По словам Акибаева, новая аллея должна стать крупным культурно-эстетическим комплексом, что может привести к увеличению туристов.

«Возле аллеи необходимо проводить крупные фестивали, в том числе и фестивали цветения, как это делается во многих странах.

К примеру, в Японии — это фестиваль цветения сакуры. У нас большой потенциал в сфере привлечения туристов, который еще не раскрыт полностью», — сказал полпред.

В пресс-службе сообщили, что на следующей неделе будет проведена еще одна встреча, на которой обозначат стоимость проекта и подготовят эскизы аллеи.

Планируется сделать аллею Раппопорта вдвое больше прежней. Власти хотят высадить более полутора тысяч различных деревьев, в том числе и серебристый тополь, выращенный из черенков срубленных деревьев прежней аллеи.

Также предлагается посадить новый для Кыргызстана вид дерева Павловния, его еще называют Адамово дерево.

Дата начала проведения работ будет известна после дополнительной встречи.

В 2016 году аллея была вырублена, в связи с расширением трассы Балыкчы — Корумду ко Вторым всемирным играм кочевников. Всего было срублено 704 тополя и карагача.

Специалисты Института леса Национальной академии наук тогда сделали заключение, что «деревья подвержены болезням и могут упасть».

Эколог Эмиль Шукуров говорил, что в вырубке аллеи есть «коммерческий интерес». По его словам, деревья не были гнилыми.

Он говорил, что для строительства трассы можно было найти место без вырубки аллеи Раппопорта.

Аллея Раппопорта была расположена вдоль трассы близ города Чолпон-Аты на северном побережье озера Иссык-Куль. Аллею посадили рабочие конезавода в 1934 году, а инициатором высадки деревьев был первый директор завода Леонид Раппопорт.

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