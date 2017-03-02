Подозреваемый в выводе $1 млрд из трех молдавских банков, бизнесмен Илан Шор открыл в аэропорту «Манас» магазины беспошлинной торговли «Дуфремол». Как с этим связаны кыргызские власти?

Материал подготовлен совместно с журналистами молдавского издания RISE MoldovaАвторы: Владимир Тхорик (RISE Moldova), Эльдияр Арыкбаев (Kloop.kg) при содействии Азизбека Джаналиева (Медиа бюро журналистских расследований) и Максима Джаманова (Radio Orhei).

В 2014 году в бишкекском аэропорту «Манас» открылась сеть магазинов беспошлинной торговли, которая принадлежала компании семьи молдавского бизнесмена Илана Шора. Его партнерами по бизнесу стали бывший глава таможни Молдовы Виорел Мельник и дочь кыргызского депутата Кубанычбека Туманова. А само открытие магазинов проходило на фоне контактов кыргызского президента с молдавскими олигархами.

Молдавский олигарх Илон Шор.

В Молдове Шор известен как участник многих коррупционных скандалов, включая дачу взяток высокопоставленным чиновникам и вывод $1 млрд из трех молдавских банков. В даче взяток Шор признался сам – в 2015 году он написал донос на экс-премьер-министра Влада Филата, заявив, что с 2010 по 2015 годы дал ему $250 млн, среди которых была мзда за беспрепятственную работу молдавской фирмы «Дуфремол». После доноса Филата приговорили к девяти годам лишения свободы.

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Свою первую лицензию кыргызская фирма «Дуфремол кей джи», дочерняя компания молдавского «Дуфремола», получила 7 марта 2014 года. Это было разрешение на открытие магазина беспошлинной торговли (дьюти-фри) в аэропорту «Манас».

Дьюти-фри “Дуфремол” в аэропорту “Манас”.

Почти через год, 21 февраля 2015 года, компания получает еще две лицензии. Первая – на открытие еще одного магазина в «Манасе», а вторая – на дьюти-фри в аэропорту Оша.

Меньше чем через месяц, 15 марта 2015 года из Бишкека в Молдову с тайным визитом направляется президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Он вылетает чартерным рейсом на самолёте авиакомпании Илана Шора.

В молдавской столице, Кишиневе, Атамбаев встречается с местным олигархом Владом Плахотнюком, а затем на этом же самолете направляется в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Этот тайный визит Атамбаева привлёк к себе внимание общественности в Кыргызстане после публикации журналистов RISE Moldova. Кыргызская пресса пыталась выяснить цель визита Атамбаева в Молдову, но получала отказы в предоставлении информации о финансировании поездки.

В ответ на новые попытки добиться информации, администрация Атамбаева заявила Kloop.kg, что эта информация засекречена и относится к категории «только для служебного пользования».

Сам Атамбаев заявил на итоговой пресс-конференции в 2016 году, что причины визита – это «государственный секрет», и призвал «не искать везде грязь».

Президент Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции.

«Всего я вам никогда не расскажу. Есть такое понятие, как государственный секрет. […] Речь шла об отношениях Молдовы с Россией и Евросоюзом. Были сложности и внутри страны. В Молдове избрали нового президента, и все стабильно. В какой-то степени это и наша заслуга. Не ищите везде грязь», – заявил он.

Через месяц после секретного визита Атамбаева в Кишинев, 16 апреля 2015 года «Дуфремол кей джи» получает еще одну лицензию на открытие магазина на пункте пропуска «Иркештам», что на границе Кыргызстана с Китаем.

Согласно реестру магазинов беспошлинной торговли, опубликованному на сайте кыргызской таможни, эта лицензия стала последней из выданных в Кыргызстане какой-либо фирме на реализацию товаров в режиме дьюти-фри.

Еще через месяц, 16 мая 2015 года, жена Илана Шора, российская певица Жасмин выступает с концертом в Бишкеке, организованном в честь Дня матери. Организаторы мероприятия подчеркивают, что концерт проходит «под патронажем Атамбаева». Власти Кыргызстана тогда также отказывались называть источники финансирования мероприятия.

Российская певица Жасмин с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым.

Уже тогда бывший руководитель аппарата Временного правительства Эдиль Байсалов раскритиковал президента, подозревая его в связях с молдавскими олигархами.

«По странному совпадению, главной звездой концерта стала супруга того самого Илона Шора – Жасмин. Я даже не удивлюсь, если и прилетели звезды на том самом новеньком самолете Шора Embraer с бортовым номером ER-KKL», – писал Байсалов.

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«Дуфремол кей джи» – не единственная компания, связанная с Шором в Кыргызстане.

19 сентября 2012 года в Бишкеке была создана фирма «Дьюти фри мол кей джи», учредителями которого значатся молдавская компания D.F.I. SRL и 20-летняя кыргызстанка Үпөл Кубанычбекова. Оба владеют равными долями по 50 процентов.

Үпөл Кубанычбекова с отцом, экс-депутатом Кубанычбеком Тумановым.

Үпөл – дочь Кубанычбека Туманова, который с 2010 по 2015 годы был депутатом парламента и заместителем председателя комитета по бюджету и финансам. Брат Туманова, Токтогул Туманов, также был депутатом в это время и входил в пропрезидентскую фракцию социал-демократов.

Журналисты Kloop.kg попытались узнать у Кубанычбековой, как её совместная с молдавским бизнесменом компания связана с её родственниками. В короткой телефонной беседе дочь депутата сказала, что «это закрытая информация».

Однако в беседе с журналистом RISE Moldova, представившимся налоговым инспектором, Упол Кубанычбекова сказала, что деньги на открытие компании, совместно с молдавским D.F.I. SRL, она одолжила у родственников – это сумма от 10 до 100 тысяч евро.

Сама компания D.F.I. SRL месяцем ранее была создана в Кишиневе бывшим председателем таможни Молдовы Виорелом Мельником, который и стал директором кыргызской компании. А позже компания перешла в собственность Dufremol SRL, принадлежащей семье Шора.

Мельника и Шора связывает не только бизнес, но и политика – в феврале 2016 года бывший глава таможни был назначен советником Шора, который летом 2015 года был избран примаром молдавского города Оргеева.

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Руководителем аэропорта «Манас», который проводил тендер на открытие магазинов беспошлинной торговли, был в то время ближайший соратник Атамбаева – Албек Ибраимов.

Ибраимов в марте 2013 года был переведен с должности замглавы администрации Атамбаева на пост председателя правления и совета директоров ОАО «Международный аэропорт Манас».

Сам Мельник в беседе с журналистом RISE Moldova выдвинул свою версию бизнес-процессов. По его словам, открытие бизнеса Шора в Кыргызстане не связано с визитом Атамбаева в Кишинев.

Экс-председатель таможни Молдовы Виорел Мельник.

«Мы восемь месяцев вели с аэропортом переговоры по открытию магазинов. Это были очень сложные переговоры. Но это миф – увязывание открытия бизнеса в Кыргызстане с визитом Атамбаева в Кишинев. Он потом узнал, что молдавский бизнес присутствует в виде инвестиций в Кыргызстане. А то, что они (Шор и Атамбаев) как-то связаны – это их проблемы», – сказал Мельник.

Сам аэропорт «Манас» отказался предоставлять информацию о проведенном тендере, ссылаясь на то, что эта информация не может быть предоставлена, потому что ОАО «Международный аэропорта Манас» – компания с частной формой собственности, а не государственный орган.

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В декабре 2016 и в январе 2017 года обе фирмы «Дьюти фри мол кей джи» и «Дуфремол кей джи» перешли в собственность московской компании ООО «Абсолют», ставшей мажоритарным акционером. Директором в двух кыргызских фирмах остался гражданин Украины Сергей Орлов.

На вопрос о причинах продажи фирмы «Дуфремол кей джи» в молдавской компании Шора ответили, что «решение основывалось на текущей коммерческой политике Dufremol SRL», а «целью открытия данной компании являлась проработка механизмов работы на рынках других стран».

Реальную сумму сделки ни молдавская сторона, ни кыргызская, не раскрывают. В официальном ответе молдавской фирмы семьи Шор говорится, что «цена сделки является коммерческой тайной, условия сделки не являются общественным интересом и не могут быть раскрыты».

Новые владельцы компании не ответили на письменный запрос к моменту публикации этой статьи.


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