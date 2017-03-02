Подозреваемый в выводе $1 млрд из трех молдавских банков, бизнесмен Илан Шор открыл в аэропорту «Манас» магазины беспошлинной торговли «Дуфремол». Как с этим связаны кыргызские власти?

Материал подготовлен совместно с журналистами молдавского издания RISE Moldova. Авторы: Владимир Тхорик (RISE Moldova), Эльдияр Арыкбаев (Kloop.kg) при содействии Азизбека Джаналиева (Медиа бюро журналистских расследований) и Максима Джаманова (Radio Orhei).

В 2014 году в бишкекском аэропорту «Манас» открылась сеть магазинов беспошлинной торговли, которая принадлежала компании семьи молдавского бизнесмена Илана Шора. Его партнерами по бизнесу стали бывший глава таможни Молдовы Виорел Мельник и дочь кыргызского депутата Кубанычбека Туманова. А само открытие магазинов проходило на фоне контактов кыргызского президента с молдавскими олигархами.

В Молдове Шор известен как участник многих коррупционных скандалов, включая дачу взяток высокопоставленным чиновникам и вывод $1 млрд из трех молдавских банков. В даче взяток Шор признался сам – в 2015 году он написал донос на экс-премьер-министра Влада Филата, заявив, что с 2010 по 2015 годы дал ему $250 млн, среди которых была мзда за беспрепятственную работу молдавской фирмы «Дуфремол». После доноса Филата приговорили к девяти годам лишения свободы.

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Свою первую лицензию кыргызская фирма «Дуфремол кей джи», дочерняя компания молдавского «Дуфремола», получила 7 марта 2014 года. Это было разрешение на открытие магазина беспошлинной торговли (дьюти-фри) в аэропорту «Манас».

Почти через год, 21 февраля 2015 года, компания получает еще две лицензии. Первая – на открытие еще одного магазина в «Манасе», а вторая – на дьюти-фри в аэропорту Оша.

Меньше чем через месяц, 15 марта 2015 года из Бишкека в Молдову с тайным визитом направляется президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Он вылетает чартерным рейсом на самолёте авиакомпании Илана Шора.

В молдавской столице, Кишиневе, Атамбаев встречается с местным олигархом Владом Плахотнюком, а затем на этом же самолете направляется в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Этот тайный визит Атамбаева привлёк к себе внимание общественности в Кыргызстане после публикации журналистов RISE Moldova. Кыргызская пресса пыталась выяснить цель визита Атамбаева в Молдову, но получала отказы в предоставлении информации о финансировании поездки.

В ответ на новые попытки добиться информации, администрация Атамбаева заявила Kloop.kg, что эта информация засекречена и относится к категории «только для служебного пользования».

Сам Атамбаев заявил на итоговой пресс-конференции в 2016 году, что причины визита – это «государственный секрет», и призвал «не искать везде грязь».

«Всего я вам никогда не расскажу. Есть такое понятие, как государственный секрет. […] Речь шла об отношениях Молдовы с Россией и Евросоюзом. Были сложности и внутри страны. В Молдове избрали нового президента, и все стабильно. В какой-то степени это и наша заслуга. Не ищите везде грязь», – заявил он.

Через месяц после секретного визита Атамбаева в Кишинев, 16 апреля 2015 года «Дуфремол кей джи» получает еще одну лицензию на открытие магазина на пункте пропуска «Иркештам», что на границе Кыргызстана с Китаем.

Согласно реестру магазинов беспошлинной торговли, опубликованному на сайте кыргызской таможни, эта лицензия стала последней из выданных в Кыргызстане какой-либо фирме на реализацию товаров в режиме дьюти-фри.

Еще через месяц, 16 мая 2015 года, жена Илана Шора, российская певица Жасмин выступает с концертом в Бишкеке, организованном в честь Дня матери. Организаторы мероприятия подчеркивают, что концерт проходит «под патронажем Атамбаева». Власти Кыргызстана тогда также отказывались называть источники финансирования мероприятия.

Уже тогда бывший руководитель аппарата Временного правительства Эдиль Байсалов раскритиковал президента, подозревая его в связях с молдавскими олигархами.

«По странному совпадению, главной звездой концерта стала супруга того самого Илона Шора – Жасмин. Я даже не удивлюсь, если и прилетели звезды на том самом новеньком самолете Шора Embraer с бортовым номером ER-KKL», – писал Байсалов.

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«Дуфремол кей джи» – не единственная компания, связанная с Шором в Кыргызстане.

19 сентября 2012 года в Бишкеке была создана фирма «Дьюти фри мол кей джи», учредителями которого значатся молдавская компания D.F.I. SRL и 20-летняя кыргызстанка Үпөл Кубанычбекова. Оба владеют равными долями по 50 процентов.

Үпөл – дочь Кубанычбека Туманова, который с 2010 по 2015 годы был депутатом парламента и заместителем председателя комитета по бюджету и финансам. Брат Туманова, Токтогул Туманов, также был депутатом в это время и входил в пропрезидентскую фракцию социал-демократов.

Журналисты Kloop.kg попытались узнать у Кубанычбековой, как её совместная с молдавским бизнесменом компания связана с её родственниками. В короткой телефонной беседе дочь депутата сказала, что «это закрытая информация».

Однако в беседе с журналистом RISE Moldova, представившимся налоговым инспектором, Упол Кубанычбекова сказала, что деньги на открытие компании, совместно с молдавским D.F.I. SRL, она одолжила у родственников – это сумма от 10 до 100 тысяч евро.

Сама компания D.F.I. SRL месяцем ранее была создана в Кишиневе бывшим председателем таможни Молдовы Виорелом Мельником, который и стал директором кыргызской компании. А позже компания перешла в собственность Dufremol SRL, принадлежащей семье Шора.

Мельника и Шора связывает не только бизнес, но и политика – в феврале 2016 года бывший глава таможни был назначен советником Шора, который летом 2015 года был избран примаром молдавского города Оргеева.

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Руководителем аэропорта «Манас», который проводил тендер на открытие магазинов беспошлинной торговли, был в то время ближайший соратник Атамбаева – Албек Ибраимов.

Ибраимов в марте 2013 года был переведен с должности замглавы администрации Атамбаева на пост председателя правления и совета директоров ОАО «Международный аэропорт Манас».

Сам Мельник в беседе с журналистом RISE Moldova выдвинул свою версию бизнес-процессов. По его словам, открытие бизнеса Шора в Кыргызстане не связано с визитом Атамбаева в Кишинев.

«Мы восемь месяцев вели с аэропортом переговоры по открытию магазинов. Это были очень сложные переговоры. Но это миф – увязывание открытия бизнеса в Кыргызстане с визитом Атамбаева в Кишинев. Он потом узнал, что молдавский бизнес присутствует в виде инвестиций в Кыргызстане. А то, что они (Шор и Атамбаев) как-то связаны – это их проблемы», – сказал Мельник.

Сам аэропорт «Манас» отказался предоставлять информацию о проведенном тендере, ссылаясь на то, что эта информация не может быть предоставлена, потому что ОАО «Международный аэропорта Манас» – компания с частной формой собственности, а не государственный орган.

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В декабре 2016 и в январе 2017 года обе фирмы «Дьюти фри мол кей джи» и «Дуфремол кей джи» перешли в собственность московской компании ООО «Абсолют», ставшей мажоритарным акционером. Директором в двух кыргызских фирмах остался гражданин Украины Сергей Орлов.

На вопрос о причинах продажи фирмы «Дуфремол кей джи» в молдавской компании Шора ответили, что «решение основывалось на текущей коммерческой политике Dufremol SRL», а «целью открытия данной компании являлась проработка механизмов работы на рынках других стран».

Реальную сумму сделки ни молдавская сторона, ни кыргызская, не раскрывают. В официальном ответе молдавской фирмы семьи Шор говорится, что «цена сделки является коммерческой тайной, условия сделки не являются общественным интересом и не могут быть раскрыты».

Новые владельцы компании не ответили на письменный запрос к моменту публикации этой статьи.