ОРТ в Кыргызстане будет проходить с 16 по 20 мая. Стоимость регистрации на основной и предметные тесты в этом году составила 320 сомов.

Директор Центра оценки образования и методов обучения (ЦООМО) Инна Волькова сказала, что регистрация на ОРТ продлится с 6 марта по 6 апреля во всех школах Кыргызстана.

Стоимость регистрации в этом году составила 320 сомов за основной и каждый предметный тесты. В прошлом году регистрация стоила 260 сомов, но подорожала из-за повышения цен на все товары и услуги.

Для регистрации на тест необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении. Если вы закончили школу в прошлом году, то можете пройти регистрацию в отделах образования по месту прописки или проживания.

Вам нужно будет предоставить аттестат и справку из школы.

В том случае, если вы прописаны в Баткене, а проживаете в Бишкеке и зарегистрировались для участия в тестировании в столице, то и проходить его вам придется по месту регистрации.

Также нужно предоставить две фотографии размером 3 на 4.

Тестирование будет проходить с 16 по 20 мая по всей республике в два этапа.

Каждый этап длится два дня.

Позднее тестирование будет проходить после 20 июня для тех, кто не смог поучаствовать в общем тестировании по уважительной причине.

Основной тест обязателен для всех абитуриентов. Предметные тесты обязательны для некоторых специальностей.

К примеру, для поступления в медицинский вуз, вам нужно будет сдавать предметные тесты по биологии и химии. Вам необходимо узнать заранее, какой предметный тест нужно сдавать.

Все тесты существуют на двух языка — кыргызском и русском — по выбору абитуриента.

Минимальный пороговый балл для поступления в вузы — 110 по основному тесту и 60 баллов по предметному.

По словам Вольковой, никаких новшеств с тестами в этом году не ожидается. Но теперь у абитуриентов появилась возможность пройти бесплатное пробное тестирование на сайте ЦООМО www.testing.kg для того, чтобы у выпускника появилось представление о тесте.

Волькова предостерегла выпускников и их родителей от покупки ответов на тесты.

«Сейчас очень много мошенников, которые пытаются сбыть ответы к текстам. У нас было много случаев, когда ребенок хорошо учился, а плохо сдал тест. У человека были ответы, которые не сошлись с тестом», — сказал она.

По ее словам, ответы от прошлогодних тестов не подойдут к тесту, который выпускники будут проходить в этом году.

Волькова попросила учеников не приносить с собой телефоны, потому что их все равно заберут при входе на тестирование.

Если выпускник будет использовать телефон на тесте, то его дисквалифицируют, а заново тест он сможет сдать только в следующем году.

Волькова добавила, что заглушать телефоны не будут, потому что это связано с правовыми моментами.

По словам Вольковой, администрировать тестирование будут специально обученные люди, которые не являются учителями школ.

Кроме того, Волькова обратила внимание на то, что основные трудности на тесте у учеников возникают с блоком чтения и понимания текста.

«У нас очень большие проблемы с пониманием. Это связано с тем, что у учеников сокращается словарный запас — ребята мало читают. Нас это сильно беспокоит. На это нужно обратить внимание», — сказал она.

В этот году ОРТ будут сдавать более 50 тысяч выпускников. Вузы предоставляют 5 700 бюджетных мест для абитуриентов.

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