Итальянский блогер Сара Иззи и оператор Тимур Тугалев победили в конкурсе британского National Geographic с короткометражкой «Потерянные в Кыргызстане». Их фильм показывает красоту кыргызстанских озер Сон-Куль, Иссык-Куль и Орто-Токойского водохранилища.

Двухминутный ролик о красотах Кыргызстана победил в категории «видео» фотоконкурса британского National Geographic Traveller.

«Спасибо огромное за вашу поддержку! Просто не вериться! Мы Победили!» — написал на своей странице в фэйсбуке оператор Тимур Тугалаев.

По словам путешественницы Сары, она и Тимур в течение недели снимали озера Сон-Куль, Иссык-Куль и Орто-Токойское водохранилище. Потом в течение трех недель ролики монтировались.

«Идея поездки в Кыргызстан зародилась случайно, но эта страна оказалась самой лучшей из всех, где я побывала. Кыргызстан — сказочная республика, еще не испорченная массовым туризмом», — считает Сара Иззи.

Главными конкурентами ролика были короткометражный фильм Сэма Хипвелла о народах юго-восточной Азии (Мьянмы, Тайланда, Вьетнама и Камбоджи) и видео Мэтта Джарвиса о природе и животном мире Борнео.

Фильм Сэма Хилвелла

Southeast Asia in 2 Minutes from Sam Hipwell on Vimeo.



Фильм Мэтта Джарвиса

Видео под названием «Потерянные в Кыргызстане» блогер и путешественница Сара Иззи разместила на своем информационном портале «Потерянное авокадо» («The lost Avocado») 5 октября. Короткометражный фильм был снят в 4К-формате оператором Тимуром Тугалевым.

Тогда же их видео опубликовало на своем сайте National Geographic Россия.

В своем блоге «Потерянное авокадо» Сара Иззи выставляет короткометражные фильмы о путешествиях по разным странам, под общим названием «Lost in».

Короткометражка о Кыргызстане стала 11 в этой серии. Все видеоролики для блога Сары Иззи создает режиссер и оператор Тимур Тугалев.

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