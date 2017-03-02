Будучи иссык-кульским мальчишкой, Данияр Жолдошбеков предпочитал веселой беготне и игре в футбол просмотр кинофильмов. Он хотел быть актером или режиссером, и всегда много рисовал. Впоследствии именно рисование полностью поглотит его.

Данияр попробовал себя во всех возможных жанрах ― он создает копии картин Ван Гога, рисует шаржи на кыргызских политиков, фантазирует на тему постапокалиптического Бишкека, а сейчас так и вовсе работает над комиксом по мотивам эпоса «Манас».

Данияру 27 лет. Он родился и вырос в селе Оргочор на берегу Иссык-Куля.

Примерно в пять лет Данияр просто взял в руки карандаш и стал рисовать. Дома, в родном селе, можно найти его старые работы.

Что было нарисовано в первом альбоме, Данияр уже и не помнит. Но там точно можно увидеть рисунки Манаса, срисованные с работ Теодора Герцена – для Данияра Манас по сей день остается супергероем. Наверное потому он принялся за создание комикса о «кыргызском супермене».

Данияр увлеченно рисовал дома, в школе-интернате, а в 16 лет уехал в Бишкек поступать в художественный колледж. Колледж он успешно закончил и отучился на факультете живописи Национальной Академии художеств.

Чтобы как-то зарабатывать на жизнь, Данияр начал писать картины на заказ. Он хорошо помнит, сколько он получил денег за свою первую работу – две тысячи сомов. Это был портрет дедушки его друга. Сегодня за неделю он может заработать 15 тысяч сомов. В среднем, одна его работа стоит 3500-4000 сомов.

Ему часто заказывают репродукции известных художников. Чаще всего ― копии полотен Винсента Ван Гога и Пабло Пикассо. Цена такой работы зависит от размера. К примеру, картина размером 1,5 м на 2 м стоит около 200 долларов.

Самой дорогой его авторской работой была картина «Арест Токтогула». Художник продал ее за 500 долларов. Сейчас она висит в Жогорку Кенеше.

Написание исторических картин Данияр считает своей небольшой миссией в искусстве. В его портфолио пока две такие картины – «Арест Токтогула» и «Уркун», посвященная событиям 1916 года. Эту картину он рисовал полгода.

«Были сделаны сотни эскизов, чтобы понять, как люди должны уходить на картине, какое лицо должно быть у матери с ребенком. Я сутками выстраивал всю композицию. Прежде чем приступить к созданию картины, я все свои наброски переносил на полотно маленького формата», – вспоминает художник.

Главная деталь этой картины – невероятная реалистичность. Он представляет людей такими, какие они есть, запечатляет их эмоции, подобно фотографу.

Образы для картины «Уркун» Данияр Жолдошбеков искал в исторических источниках, а при помощи холста и кисти передавал их внутренние конфликты.

«Я смотрю на цвета. В таких картинах, как “Уркун”, самое главное ― цвет. Он должен соответствовать трагедии. На полотне общим фоном стал мутно-серый. Он и придал картине дополнительную драму», ― рассказывает Данияр.

Картина «Арест Токтогула» была написана Жолдошбековым на четвертом курсе Академии художеств. История появления этого полотна связана с художником Ильей Репиным.

«Я увидел картину Репина «Арест пропагандиста», и мне захотелось сделать что-то похожее. В моих картинах можно часто увидеть что-то репинское. Он ― мой любимый художник. «Арест Токтогула» напоминает «Арест пропагандиста». Я этого не скрываю. Так вышло, но зато у меня получилась картина, которая заставляет задуматься».

Если пропустить его картины через рентген-аппарат, то там ничего не увидеть. Данияр не оставляет каких-либо знаков. Правда, иногда под его картинами можно увидеть скрытое изображение.

«Это экономия на холсте. Если мне не нравится картина, то на ее поверхности я рисую другую».

Вскоре среди работ Данияра появится третья историческая картина – «Восстание 1916 года».

Данияра вдохновляют не только Репин, Ван Гог и Герцен. Работы американского иллюстратора-карикатуриста Джейсона Сейлера вдохновили его на создание шаржей.

В работах Данияра можно увидеть разных кыргызских политиков. Среди них Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, Курманбек Бакиев. По словам художника, сложнее всего сделать шарж на Омурбека Бабанова ― из-за его серьезного вида.

«Никакого коммерческого заказа. Правда, однажды одна из местных газет использовала шарж на Атамбаева для своей публикации. Реакции Белого дома не последовало. Из последних работ ― Дональд Трамп. Ее я делал на заказ для человека, который живет в США», ― говорит Данияр.

Правда, сейчас художник все свое время посвящает комиксу о Манасе. Кисть ему заменил Photoshop и планшет. Из привычных «орудий труда» остался только скетч-бук.

Сейчас Данияр разрабатывает эскизы одежды героев комикса, рисует военные доспехи Манаса. Более ста эскизов уже были удалены с планшета.

Некоторые цифровые работы Данияра посвящены космосу, миру будущего и постапокалипсису. Он может часами просиживать в редакторе Photoshop и воплощать свою богатую фантазию в футуристических пейзажах.

Вдохновение Данияр черпает из фантастических книг, которые любит читать в свободное от работы и творчества время.

Самой знаменитой своей картиной Данияр Жолдошбеков называет концепт-арт «Abandoned Bishkek city»/«Postapocalypto» («Покинутый Бишкек»/«Постапокалипсис»), созданный по мотивам голливудских фильмов.

Иллюстрация была нарисована пять лет назад в альбоме Данияра. Однако в цифровом формате картина появилась в социальных сетях в конце прошлого года.

На апокалиптическую картину у художника ушло два дня. На оригинал фото при помощи Photoshop были нанесены машины, растения. Сложнее всего Данияру далась ржавчина на здании «Кыргызтелекома».

Данияр не собирается останавливаться на одном фантастическом концепт-арте. В задумке – нарисовать бой пришельцев в Белом доме. Кроме того, художник собирается показать, как будет выглядеть Бишкек в будущем.

Данияр Жолдошбеков продолжает искать себя как художника. Недавно начал рисовать в стиле кубизма. Будет пробовать себя и в сюрреализме.

Новая цель Данияра – воплотить детскую мечту и стать кинорежиссером, снять свой фантастический фильм и поработать с Джеймсом Кэмероном.

Фото: Рустем Ильясов

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