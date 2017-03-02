Суд по ходатайству Бишкекской прокуратуры запретил госорганам согласовывать и выдавать какие-либо документы, связанные с застройкой сквера «Cлоники», пока идет разбирательство с мэрией.

Бишкекская прокуратура провела проверку и выяснила, что участок земли, на котором расположены «Слоники», действительно был выделен стройкомпании постановлением мэрии Бишкека в 2005 году.

Но, по данным прокуратуры, постановление вынесено с нарушением земельного законодательства.

Оказалось, что земельный участок выделили без разрешения уполномоченных органов. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать разрешительные документы, выданные застройщику, недействительными.

Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры, согласно которому нельзя ничего делать с этим участком. То есть, застройщик не может начать строительство на месте «Слоников» или перенести бетонные скульптуры животных в другое место.

Суд запретил Бишкекглавархитектуре, Госрегистру и Госэкотехинспекции согласовывать и выдавать какие-либо документы, связанные этим участком.

Кроме того, заведено уголовное дело на сотрудников Зеленстроя, незаконно вырубивших деревья по заказу строительной компании на территории сквер-парка.

Вопрос о разрешении или запрете строительства на территории сквер-парка будет рассматривать Бишкекский межрайонный суд 14 марта.

Парк-сквер «Слоники» привлек к себе внимание общественности в январе 2017 года после митингов жителей близлежащих домов.

Бишкекчане, проживающие на пересечении улиц Айни и Токтоналиева, вышли на защиту сквера, украшенного бетонными скульптурами животных.

Строительная компания TS-Group хотела построить на месте парка высотное здание.

Митингами местных жителей заинтересовались СМИ, мэрия Бишкека и прокуратура. Застройщику запретили строительство на месте парк-сквера.

Но 15 февраля в парке-сквере начались работы по демонтажу близлежащей волейбольной площадки. Как оказалось, у строительной компании имелись разрешительные документы.

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