Милиция задержала троих подозреваемых в убийстве пенсионерки в микрорайоне Аламедин-1 в Бишкеке. Женщину убили в ее доме, с ней находился годовалый внук.

Подозреваемыми в убийстве женщины оказались двое пенсионеров — 64-летний мужчина и его 61-летняя жена. Также в убийстве подозревается 37-летний мужчина, у которого изъяли наркотики.

По версии следствия, убийство совершено с целью ограбления — в день инцидента из дома погибшей пропала большая сумма денег.

После обыска в домах подозреваемых, у них изъяли огнестрельное оружие — пистолет «Макарова» с тремя боевыми патронами, травматический пистолет «Байкал» с магазином и пневматический пистолет.

Убийство 60-летней женщины произошло днем 22 февраля, пока дома находился внук пенсионерки.

«На теле женщины в области головы были обнаружены следы телесных повреждений с характерными признаками огнестрельного ранения. Там же была обнаружена гильза от пистолета “Макарова”», — сообщает пресс-служба МВД.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщил старший внук после того, как пришёл из школы домой.

Милиция возбудила дело по статье «Убийство» Уголовного кодекса.

По теме: