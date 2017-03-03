Милиция объявила в розыск троих членов объединения инвалидов «Нур-Куч», ранее обвинявших экс-депутата от СДПК Нурмахаммата Баяхунова в присвоении 16 млн сомов. Они заявляли, что передали ему деньги в обмен на 81 гектар земли для строительства социального жилья.

ГУВД Чуйской области разыскивает юриста объединения Лейлу Назгуль Сейитбек и его членов Намысбека Турсунбаева и Зальзара Темиралиева. Милиция подозревает их в совершении крупного мошенничества.

Присвоение 16 млн сомов

Члены объединения «Нур-Куч» в конце ноября 2015 года заявили, что Баяхунов заключил с ними соглашение о выделении 81 гектара земли под строительство многоэтажного дома. На тот момент он был главой села Ново-Покровка.

По их словам, чиновник просил у них деньги, чтобы компенсировать сельскохозяйственные потери при трансформации земли под строительство.

По словам членов объединения, они передали деньги Баяхунову в феврале 2015 года, и чиновник подписал соглашение о выдаче земли, выписал квитанцию и поставил печать с подписью.

В свою очередь, депутат отрицал, что взял деньги и опровергал подлинность документов.

По словам членов объединения, после заключения сделки, главу организации Нурлана Усенова начала преследовать местная милиция. Начальство Чуйского ГУВД выступило с пресс-конференцией, где обвинило Усенова и «Нур-Куч» в мошенничестве.

В мае 2015 года против Усенова возбудили уголовное дело. Основанием для этого послужили заявления якобы пострадавших членов «Нур-Куч».

Юрист объединения Лейла Назгуль Сейитбек сказала тогда, что заявления были ложными — большинство заявителей не состояли в объединении, на остальных оказывалось давление со стороны органов.

Уголовное дело

Финансовая полиция возбудила уголовное дело в декабре 2015 года по факту пропажи переданных денег по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов». Одним из основных фигурантов стал Баяхунов.

Несмотря на уголовное дело, чиновник стал депутатом от партии СДПК в октябре 2016 года. Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов тогда заявил, что Баяхунов не имеет отношения к присвоению денег и мошенничеству с землей.

В конце декабря 2016 года ГУВД сообщило, что уголовное дело, где Баяхунов был фигурантом, закрыли из-за отсутствия состава преступления.

В январе этого года Баяхунов досрочно покинул пост депутата, пробыв депутатом парламента три месяца. Его помощник заявил, что Баяхунов написал заявление о сдаче мандата по собственному желанию, но причину такого решения не назвал.

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