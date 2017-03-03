Почетный посол проекта «Атом», художник Карипбек Куюков, известный активист антиядерного движения в Казахстане выдвинут на Нобелевскую премию мира. Компанию на соискание премии ему составят президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и международная организация за безъядерный мир Global Zero. Всех кандидатов номинировали за их деятельность по отказу от ядерного оружия.

Оригинал материала опубликован на сайте “ЛИВЕНЬ. Living Asia“. Автор статьи – Гулим Амирханова.

Карипбек Куюков стал одним из главных символов антиядерного движения в Казахстане. Он родился без рук – его родители подверглись радиоактивному излучению во время ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Карипбек – один из основателей антиядерного движения «Невада-Семей», художник, который рисует ртом. В 2016 году во время Саммита по ядерной безопасности Барак Обама получил от Нурсултана Назарбаева в подарок картину Карипбека «Взрыв», рассказывающей о ядерной угрозе человечеству.

На Нобелевскую премию Карипбека Куюкова, Нурсултана Назарбаева и Global Zero выдвинул директор научно-исследовательского института мира The Basel Peace Office Алин Варе – www.nobelwill.org.

Мы собрали в формате «правила жизни» высказывания Карипбека Куюкова из разных его интервью – они сложились в интересный монолог выдаюшегося экологического деятеля, который вместе с соратниками по антиядерному движению, действительно смог изменить мир к лучшему.

Я родился в Егиндыбулакском районе, расположенном в 100 км от Семипалатинского ядерного полигона.

Большим ударом было для моей матери, когда она узнала, что я родился у нее без рук.

У нее до меня было еще двое детей, которые не дожили до года. Она рожала — хоронила, рожала — хоронила. И когда родился я — без рук — вы можете понять, какое у нее было состояние?

… отец хотел, чтобы в дальнейшей жизни я мог носить протезы, делать элементарные дела: писать, кушать, рисовать… Он узнал, что в Алма-Ате есть институт протезирования, куда приезжали специалисты из Ленинграда. И они предложили отцу, чтобы я принял участие в эксперименте их института по тестированию новых протезов. Отец посчитал, что для меня это хороший шанс.

Я к протезам так и не привык. Для меня это было тяжело. Ведь я полностью привык к своему состоянию — жил в нем, как рыба в воде.

Когда я учился в Ленинграде, в чужом городе, я часто просился назад, хотел вернуться домой, так как очень сильно скучал. Но отец все выдержал и сказал, что пока я не выучусь, про дом мне надо будет забыть.

В 18 лет вернулся в Казахстан. К этому времени я совсем забыл родной язык. Совсем забыл родной аул. Оказалось, что наши степи такие просторные!

Люди смотрят на меня. Затем они сопереживают мне, но никто не может на самом деле, по-настоящему представить себе каково это, и никто поистине этого не хочет.

Обычно я начинаю утро с чашки кофе, потом сажусь за холст, чтобы нарисовать то, что мне приходит в голову.

Когда я собираюсь выбросить заплесневелый кусок хлеба, я помню, что были времена, когда я съел бы даже его.

Иногда мне хочется дать знать другим, что мы — люди с особенностями — обычные люди, и мы тоже можем болеть, чувствовать себя неважно, что мы тоже хотим творить и радоваться.

Знаете, я часто вижу молодых ребят, у них есть все — здоровье, руки, ноги, но они ждут, что за них проблемы будут решать их родители, хотят, чтобы у них появилось все сразу. А если этого нет, начинают совершать ошибки.

Когда я вижу здоровых людей, которые ищут смысл жизни в криминале или в распитии спиртного, мне хочется им крикнуть: «Зачем вы так растрачиваете вашу жизнь?!»

Человек должен сам сделать что-то в этой жизни, и чем больше судьба его испытывает на прочность, тем сильнее он должен сопротивляться. Иной раз я сам удивляюсь, как я мог выдержать, выстоять.

Стойкость и терпение у меня — от родителей.

Я не боюсь использовать слово «потери», потому что в войне не бывает победителей: ядерное оружие было создано для запугивания, контроля и убийства.

Родители забирались на сопку, чтобы лучше разглядеть ядерные грибы, хотя по инструкции должны были ложиться на землю и накрывать себя чем-нибудь.

У одного коллеги [моего отца] было 10 детей, но все они рождались больными и умирали в младенческом возрасте. Он не вынес боль утрат, и скончался сидя прямо у двери своего дома.

После распада Советского Союза, Казахстан унаследовал то, что было тогда четвертым по величине арсеналом ядерного оружия в мире. Если бы мы сохранили этот арсенал, сегодня мы были бы другим игроком в регионе. Это был бы легкий путь. Мы выбрали трудный путь…

Я горжусь тем, что живу в Казахстане, в стране, которая первая отказалась от ядерного безумия.

С Маршем мира мы дошли пешком до полигона. Здесь я увидел картину, которая останется в моей памяти на всю жизнь. Один престарелый американец, участник марша, неожиданно упал на колени и со слезами начал целовать землю и что-то говорить. Я спросил у переводчика, о чем так слезно говорит этот человек. «Прости нас, земля, за то, что мы с тобой сотворили».

Когда был подписан указ о закрытии полигона еще в 1991 году, это была победа, в частности, для моей семьи, но также и для нашей страны, для всего мира.

Моя главная миссия на этой земле – сделать все, чтобы такие, как я, стали, последними пострадавшими от ядерных испытаний.

Ядерные полигоны должны быть закрыты!

Нам нужно постоянно вспоминать об опасности ядерного оружия. Нам нужно решить эти вопросы и продолжить оказывать давление на ключевых персон, которые имеют полномочия для решения этой проблемы. Их не слишком много в мире. Мы все знаем, кто они.

Я не наивный человек. Я осознаю реальность борьбы против сегодняшнего мира без ядерного оружия. Но, возможно, не в мое время, но, может быть, через два поколения, может быть, через пять поколений, будут основательные изменения. Эта надежда также дает мне силы продолжать нажим.

Я крепко стою на ногах и держусь зубами за жизнь.

Если я все-таки напишу книгу о нашей жизни, то я хотел бы вложить больше юмора.

Однажды, я мечтаю встретиться лицом к лицу со всеми теми, кто выступает за ядерное оружие; я хочу посмотреть в их глаза и спросить: «Стоит ли ваша причина больше, чем моя? Как она сбережет меня в большей безопасности?»

У меня нет рук, чтобы обнять вас и сказать спасибо вам…, но у меня есть сердце и оно принадлежит вам.

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