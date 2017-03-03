Почетный посол проекта «Атом», художник Карипбек Куюков, известный активист антиядерного движения в Казахстане выдвинут на Нобелевскую премию мира. Компанию на соискание премии ему составят президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и международная организация за безъядерный мир Global Zero. Всех кандидатов номинировали за их деятельность по отказу от ядерного оружия.

Карипбек Куюков в детстве.

Оригинал материала опубликован на сайте “ЛИВЕНЬ. Living Asia“. Автор статьи – Гулим Амирханова.

Карипбек Куюков стал одним из главных символов антиядерного движения в Казахстане. Он родился без рук – его родители подверглись радиоактивному излучению во время ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Карипбек – один из основателей антиядерного движения «Невада-Семей», художник, который рисует ртом. В 2016 году во время Саммита по ядерной безопасности Барак Обама получил от Нурсултана Назарбаева в подарок картину Карипбека «Взрыв», рассказывающей о ядерной угрозе человечеству.

На Нобелевскую премию Карипбека Куюкова, Нурсултана Назарбаева и Global Zero выдвинул директор научно-исследовательского института мира The Basel Peace Office Алин Варе – www.nobelwill.org.

Мы собрали в формате «правила жизни» высказывания Карипбека Куюкова из разных его интервью – они сложились в интересный монолог выдаюшегося экологического деятеля, который вместе с соратниками по антиядерному движению, действительно смог изменить мир к лучшему.

Фото: VOX POPULI

Я родился в Егиндыбулакском районе, расположенном в 100 км от Семипалатинского ядерного полигона.

Большим ударом было для моей матери, когда она узнала, что я родился у нее без рук.

У нее до меня было еще двое детей, которые не дожили до года. Она рожала — хоронила, рожала — хоронила. И когда родился я — без рук — вы можете понять, какое у нее было состояние?

отец хотел, чтобы в дальнейшей жизни я мог носить протезы, делать элементарные дела: писать, кушать, рисовать… Он узнал, что в Алма-Ате есть институт протезирования, куда приезжали специалисты из Ленинграда. И они предложили отцу, чтобы я принял участие в эксперименте их института по тестированию новых протезов. Отец посчитал, что для меня это хороший шанс.

Картина Карипбека Куюкова на антиядерную тему.

Я к протезам так и не привык. Для меня это было тяжело. Ведь я полностью привык к своему состоянию — жил в нем, как рыба в воде.

Когда я учился в Ленинграде, в чужом городе, я часто просился назад, хотел вернуться домой, так как очень сильно скучал. Но отец все выдержал и сказал, что пока я не выучусь, про дом мне надо будет забыть.

В 18 лет вернулся в Казахстан. К этому времени я совсем забыл родной язык. Совсем забыл родной аул. Оказалось, что наши степи такие просторные!

Люди смотрят на меня. Затем они сопереживают мне, но никто не может на самом деле, по-настоящему представить себе каково это, и никто поистине этого не хочет.

Фото: VOX POPULI

Обычно я начинаю утро с чашки кофе, потом сажусь за холст, чтобы нарисовать то, что мне приходит в голову.

Когда я собираюсь выбросить заплесневелый кусок хлеба, я помню, что были времена, когда я съел бы даже его.

Иногда мне хочется дать знать другим, что мы — люди с особенностями — обычные люди, и мы тоже можем болеть, чувствовать себя неважно, что мы тоже хотим творить и радоваться.

Знаете, я часто вижу молодых ребят, у них есть все — здоровье, руки, ноги, но они ждут, что за них проблемы будут решать их родители, хотят, чтобы у них появилось все сразу. А если этого нет, начинают совершать ошибки.

Картина Карипбека Куюкова на антиядерную тему.

Когда я вижу здоровых людей, которые ищут смысл жизни в криминале или в распитии спиртного, мне хочется им крикнуть: «Зачем вы так растрачиваете вашу жизнь?!»

Человек должен сам сделать что-то в этой жизни, и чем больше судьба его испытывает на прочность, тем сильнее он должен сопротивляться. Иной раз я сам удивляюсь, как я мог выдержать, выстоять.

Стойкость и терпение у меня — от родителей.

Я не боюсь использовать слово «потери», потому что в войне не бывает победителей: ядерное оружие было создано для запугивания, контроля и убийства.

Фото: VOX POPULI

Родители забирались на сопку, чтобы лучше разглядеть ядерные грибы, хотя по инструкции должны были ложиться на землю и накрывать себя чем-нибудь.

У одного коллеги [моего отца] было 10 детей, но все они рождались больными и умирали в младенческом возрасте. Он не вынес боль утрат, и скончался сидя прямо у двери своего дома.

После распада Советского Союза, Казахстан унаследовал то, что было тогда четвертым по величине арсеналом ядерного оружия в мире. Если бы мы сохранили этот арсенал, сегодня мы были бы другим игроком в регионе. Это был бы легкий путь. Мы выбрали трудный путь…

Я горжусь тем, что живу в Казахстане, в стране, которая первая отказалась от ядерного безумия.

Картина Карипбека Куюкова на антиядерную тему.

С Маршем мира мы дошли пешком до полигона. Здесь я увидел картину, которая останется в моей памяти на всю жизнь. Один престарелый американец, участник марша, неожиданно упал на колени и со слезами начал целовать землю и что-то говорить. Я спросил у переводчика, о чем так слезно говорит этот человек. «Прости нас, земля, за то, что мы с тобой сотворили».

Когда был подписан указ о закрытии полигона еще в 1991 году, это была победа, в частности, для моей семьи, но также и для нашей страны, для всего мира.

Моя главная миссия на этой земле – сделать все, чтобы такие, как я, стали, последними пострадавшими от ядерных испытаний.

Ядерные полигоны должны быть закрыты!

Картина Карипбека Куюкова на антиядерную тему.

Нам нужно постоянно вспоминать об опасности ядерного оружия. Нам нужно решить эти вопросы и продолжить оказывать давление на ключевых персон, которые имеют полномочия для решения этой проблемы. Их не слишком много в мире. Мы все знаем, кто они.

Я не наивный человек. Я осознаю реальность борьбы против сегодняшнего мира без ядерного оружия. Но, возможно, не в мое время, но, может быть, через два поколения, может быть, через пять поколений, будут основательные изменения. Эта надежда также дает мне силы продолжать нажим.

Я крепко стою на ногах и держусь зубами за жизнь.

Картина Карипбека Куюкова на антиядерную тему.

Если я все-таки напишу книгу о нашей жизни, то я хотел бы вложить больше юмора.

Однажды, я мечтаю встретиться лицом к лицу со всеми теми, кто выступает за ядерное оружие; я хочу посмотреть в их глаза и спросить: «Стоит ли ваша причина больше, чем моя? Как она сбережет меня в большей безопасности?»

У меня нет рук, чтобы обнять вас и сказать спасибо вам…, но у меня есть сердце и оно принадлежит вам.

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