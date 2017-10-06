Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британец японского происхождения Кадзуо Исигуро. Сам писатель поначалу посчитал новость о том, что ему вручили премию, за шутку.

По словам британского литератора, Нобелевский комитет пока не связался с ним напрямую. Сам Исигуро поначалу воспринял новость о присуждении премии за розыгрыш.

«Это невероятная честь, главным образом потому что это значит: я иду по стопам величайших авторов, так что это потрясающая похвала», — рассказал он.

Шведская академия, которая определяет лауреатов по литературе, заявила, что романы Исигуро «раскрыли бездну под иллюзорным смыслом нашей связи с миром».

Церемония вручения премий пройдет 10 декабря 2017 года в столицах Норвегии и Швеции — Осло и Стокгольме. Исигуро получить золотую медаль с изображением Нобеля и музы, а также денежную награду в размере 1,1 млн долларов.

Нобелевская премия по литературе — одна из самых престижных наград в мире, вручаемой Нобелевским фондом за достижения в области литературы.

Эта одна из пяти премий, созданных в 1895 году по воле шведского филантропа и изобретателя Альфреда Нобеля.

Премия по литературе вручается ежегодно с 1901 года. В разное время награду получали такие известные писатели и поэты как Борис Пастернак, Эрнест Хемингуэй, Габриэль Маркес и музыкант Боб Дилан.

Сам Исигуро в общем написал восемь книг, которые перевели на 40 языков мира.

В 1981 году были опубликованы его первые рассказы, в 1983 году, после выхода романа «Там, где в дымке холмы», его назвали одним из лучших молодых британских писателей.

По теме: