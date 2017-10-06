В Москве возбудили уголовное дело против таксиста-кыргызстанца, он перевозил ребенка без автокресла. Это первое уголовное дело, возбужденное по подобному поводу в России.

О том, что на водителя из Кыргызстана завели уголовное дело из-за перевозки ребенка без автокресла, сообщило издание «Московский комсомолец».

«МК» утверждает, что это первое дело, возбужденное по такому поводу. Имя кыргызстанца не сообщается.

Водитель так и не успел закончить маршрут — сначала его остановили сотрудники ГАИ и оштрафовали на 3 000 рублей, а после задержали.

Его доставили в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. .

Там в отношении таксиста следователи возбудили уголовное дело, после чего он был отпущен.

Таксист утверждает, что машину взял в аренду. Первоначально она сдавалась с автокреслом, но оно сломалось.

В день задержания он согласился довезти женщину с трехлетним ребенком, за что получил оплату в 200 рублей.

За «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни детей» ему может грозить штраф в 100 тысяч рублей. Если бы пассажир из-за отсутствия автокресла погиб, водителю грозил срок до шести лет.

Правила перевозки детей в России изменили летом 2017 года. Водители обязаны перевозить детей до семи лет в автокресле, также детей до семи лет нельзя оставлять в автомобиле в одиночестве.

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