Первым Стивена Пэддока, стрелявшего по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе и убившего 58 человек, обнаружил охранник отеля Хесус Кампос. Стрелок выпустил более 200 пуль в сторону безоружного охранника и даже ранил его, но Кампос сообщил о его нахождении полиции и продолжил проверять номера.

«Он проявил поразительную храбрость. Он дал нашим офицерам магнитный ключ от номера Пэддока и продолжал проверять другие номера до тех пор, пока ему не сказали обратиться за медицинской помощью», — сообщил шериф Джозеф Ломбардо.

Именно Хесус Кампос, работающий охранником в отеле Mandalay Bay, понял, откуда именно стреляли по посетителям кантри-фестиваля.

Когда он приблизился к номеру Стивена Пэддока, тот более 200 раз выстрелил в его сторону и ранил в ногу.

После Кампос сообщил полиции о местонахождении стрелка и, несмотря на ранение, продолжил работать.

«Я всего лишь выполнял свою работу», — сказал журналистам Кампос.

Стрельба в Лас-Вегасе

Вечером 1 октября Стивен Пэддок из окна 32 этажа отеля Mandalay Bay расстрелял людей, пришедших на местный кантри-фестиваль.

Во время выступления музыканта Джейсона Олдина Пэддок стрелял несколько минут почти без перерыва.

Погибли 58 человек, более 500 получили ранения.

Когда полиция пыталась задержать его, 64-летний Пэддок застрелился.

Как стало известно, Стивен заселился в номер с большим количеством оружия. У него было 47 единиц огнестрельного оружия, а при обыске его дома были найдены боеприпасы и взрывчатка.

В коридоре отеля он установил видеокамеры, чтобы визуально контролировать обстановку около своего номера.

Кроме него в номере жила женщина, которая покинула отель до стрельбы.

Когда ее задержали, она сказала, что не знала о намерениях Пэддока.

Ответственность за массовое убийство взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В своем заявлении боевики ИГИЛ утверждали, что Пэддок принял ислам несколько месяцев назад.

Однако причастность ИГИЛ к массовому убийству под большим сомнением, американские власти, как и многие СМИ, в это не верят.

Убийство на кантри-фестивале в Лас-Вегасе признают самым большим массовым убийством в США, совершенным стрелком-одиночкой.

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