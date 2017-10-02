Неизвестный открыл стрельбу по людям во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. По последним данным, погибли не менее 50 человек, около 200 пострадали. Нападавшего застрелила полиция.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо заявил, что во время стрельбы на фестивале кантри-музыки погибли не менее 50 человек, пострадали около 200 человек. По его словам, погибли двое полицейских, которые не были в этот момент на службе.

At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Полиция убила нападавшего — 62-летнего Стивена Пэддока, который, по предварительной информации, оказался местным жителем.

По данным полиции, нападавший стрелял с балкона близлежащего отеля, целясь в участников фестиваля. После приезда правоохранителей, нападавший начал стрелять по полицейским машинам.

Полиция разбила рядом с отелем штаб и начала спецоперацию, в ходе которой застрелили преступника.

Местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщают, что стрельба была «интенсивной».

«Обойма за обоймой — пули летали повсюду», — рассказал об инциденте один из свидетелей.

Стрельба по посетителям развлекательных мероприятий и клубов происходит в Соединенных Штатах не впервые. В марте этого года посетитель ночного клуба в городе Цинциннати открыл огонь по другим гостям, в результате погиб один человек, еще 14 получили ранения.

Инцидент в Лас-Вегасе стал одним из самых крупных подобных случаев за всю историю США по количеству погибших.

Одним из самых резонансных случаев стрельбы произошел в июне 2016 года в гей-клубе «Пульс» в городе Орландо (штат Флорида). Тогда нападавший убил 49 человек, еще 53 получили ранения.

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