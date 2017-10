Неизвестный открыл стрельбу по людям во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. По последним данным, погибли не менее 50 человек, около 200 пострадали. Нападавшего застрелила полиция.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо заявил, что во время стрельбы на фестивале кантри-музыки погибли не менее 50 человек, пострадали около 200 человек. По его словам, погибли двое полицейских, которые не были в этот момент на службе.

At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals.

