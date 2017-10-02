Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации договора о согласовании 85 процентов кыргызско-узбекской границы. Теперь документ должны ратифицировать узбекские власти.

Атамбаев подписал закон о ратификации договора о согласовании 85 процентов кыргызско-узбекской границы 2 октября. Он вступил в силу в день подписания.

Согласно подписанному закону, между двумя государствами описано 1170 км границы.

Сейчас несогласованными остались около 200 километров границы на 50 участках. Общая протяженность границы Кыргызстана с Узбекистаном составляет 1370 километров.

Депутаты парламента приняли закон 28 сентября, решение принималось в закрытом режиме.

Главы двух государств — Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев — подписали соглашение 5 сентября, когда президент Узбекистана посетил Кыргызстан.

Активные переговоры по согласованию приграничных территорий между двумя странами начались после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Вопрос определения границы между государствами не решался с момента распада Советского Союза, потому что соседние страны предлагали разные документы и карты по обозначению их территорий.

Территории стран смыкаются в Ферганской долине и образуют сложную систему границ, которая усугубляется наличием анклавов стран на территориях друг друга.

На несогласованных участках границы нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

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