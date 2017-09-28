Депутаты Жогорку Кенеша приняли в третьем чтении документ о согласовании 85 процентов кыргызско-узбекской границы. Теперь соглашение должен ратифицировать парламент Узбекистана.

На заседании Жогорку Кенеша 28 сентября 97 депутатов в третьем чтении проголосовали за принятие документа по согласованию 85 процентов кыргызско-узбекской границы. Решение принималось в закрытом режиме.

Теперь соглашение должен ратифицировать парламент Узбекистана.

Главы двух государств — Шавкат Мирзиеев и Алмазбек Атамбаев — подписали соглашение 5 сентября, когда президент Узбекистана посетил Кыргызстан.

Сейчас несогласованными остались около 200 километров границы на 50 участках. Общая протяженность границы Кыргызстана с Узбекистаном составляет 1370 километров.

Активные переговоры по согласованию приграничных территорий начались после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Вопрос определения границы между странами не решался с момента распада Советского Союза, потому что соседние государства предлагали разные документы и карты по обозначению их территорий.

Территории стран смыкаются в Ферганской долине и образуют сложную систему границ между странами, которая усугубляется наличием анклавов стран на территориях друг друга.

На несогласованных участках границы нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

Соавтор: Метин Джумагулов

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