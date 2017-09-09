Узбекистан хочет построить дорогу, которая соединит города Андижан, Ош и Кашгар с пропустным пунктом «Иркештам» — это будет «самый короткий путь до Китая». Узбекские власти разрабатывали проект около пяти лет, на его реализацию нужно найти 40 миллионов долларов.

Пропускной пункт «Иркештам» на кыргызско-китайской границе расположен в 240 километрах от Оша, а от Андижана до него – 285 километров. Расстояние между «Иркештамом» и Кашгаром составляет 250 километров. Узбекистан хочет соединить города и пропускной пункт трассой.

Узбекские специалисты утверждают, что дорога принесет выгоду обеим странам — ведь это самый короткий путь до Китая.

«Мы поговорили о железной дороге Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Но до этого мы с Алмазбеком Шаршеновичем договорились строить автомобильную дорогу Ош – Андижан – Кашгар. Это будет самая короткая дорога до Китая. Сейчас для доставки своей продукции в Китай мы используем другой длинный путь. Политическая воля есть», — сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Источник радио «Озодлик» утверждает, что сумму для воплощения проекта правительства обеих стран хотят запросить в Азиатском банке развития в качестве кредита на облегченных условиях.

Кыргызский экономист Жумакадыр Акенеев считает, что вместо строительства новой трассы отремонтируют и расширят старую.

«Речь идет о ремонте существующей, ее расширении до четырех полос и укреплении для проезда 30-тонных грузовиков. Эта дорога очень нужна и для Кыргызстана. Потому что в горных районах Кыргызстана 95 процентов грузов перевозится автомобильным транспортом», — сказал он.

В последние годы объем товарооборота между Кыргызстаном и Узбекистаном не превышает 200 миллионов долларов.

С 2017 года товарооборот вырос на 60 процентов. Власти планируют увеличить поставки до миллиарда долларов.

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