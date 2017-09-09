Выборы-2017: Кто прошел регистрацию в кандидаты на пост президента?

Центризбирком 9 сентября завершил регистрацию кандидатов в президенты. Из подавших 59 человек зарегистрировали лишь 13, остальные могут обжаловать решение ЦИКа в суде.
Финальная президентская предвыборная гонка стартует уже с 10 сентября.
В ней примут участие 13 человек, которые сумели собрать необходимое количество подписных листов, заплатили миллион сомов и сдали тест на знание кыргызского языка.
Остальные могут обжаловать в суде решение ЦИКа. Но на обжалование у них осталось только два дня.
Регистрацию прошли такие политики, как:
Адахан Мадумаров, кандидат в президенты от партии «Бутун Кыргызстан».
Ранее партия Мадумарова объединились с партиями «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева и «Ата-Журт Мекенчил» Ахматбека Келдбиекова и Камчыбека Ташиева.
Это объединение названо «Кайра Жаралуу» (Возрождение).
В прошлом Мадумаров занимал должности заместителя генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, секретаря Совета безопасности Кыргызстана, спикера и депутата парламента, госсекретаря.
Азимбек Бекназаров, самовыдвиженец.
В прошлом Бекназаров занимал должности члена Временного правительства, депутата парламента, генпрокурора.
Против политика заведено уголовное дело, он утверждает, что это из-за участия в выборах.
Спецслужбы считают, что Бекназаров давал «ложные показания» на суде по делу оппозиционера Омурбека Текебаева.
Арсланбек Малиев, лидер партии «Аалам».
В прошлом Малиев занимал должности президента общества дружбы «Кыргызстан-Франция», Члена Конституционного совещания КР.
В выборах президента Кыргызстана в 2011 году ЦИК отказал ему в регистрации, как не прошедшему экзамен на знание государственного языка.
Арстанбек Абдылдаев, лидер партии «Эл Учун».
Арстанбек Абдылдаев известен тем, что в 2012 году заявил на пресс-конференции, что «Путин — биоробот, Кыргызстан — энергетическое ядро Земли, а зимы не будет».
В 2011 году он тоже выдвигался на выборах от партии «Эл Учун», тогда за него проголосовали меньше одного процента избирателей.
Бакыт Торобаев, кандидат в президенты от партии «Онугуу-Прогресс».
В начале августа он объединился с политиками — Камчыбеком Ташиевом, Ахматбеком Келдибековым и Адаханом Мадумаровым — в одну партию «Кайра Жаралуу».
Бакыт Торобаев — лидер партии «Онугуу-Прогресс», в прошлом депутат от партии «Республика» и министр чрезвычайных ситуаций.
Камчыбек Ташиев, кандидат в президенты от партии «Ата Журт».
Состоит в партийном объединении «Кайра Жаралуу».
В прошлом Ташиев состоял в политическом объединении с Омурбеком Бабановым. Занимал должности министра чрезвычайных ситуаций и вице-президента Национальной Федерации бокса КР.
Омурбек Бабанов, самовыдвиженец.
Лидер партии «Республика» и бизнесмен.
В прошлом занимал должности премьер-министра и советника председателя в совете директоров «Коммерческого банка Кыргызстан».
Сооробай Жээнбеков, кандидат в президенты от СДПК.
Политик утверждает, что «продолжит путь Атамбаева» в случае победы на президентских выборах. Действующий президент не раз публично поддерживал кандидатуру Жээнбекова.
В прошлом занимал должности премьер-министра, представителя правительства в Ошской области, губернатора Ошской области.
Темир Сариев, кандидат в президенты от партии «Ак Шумкар».
Сариев ранее занимал пост премьер-министра, но подал в отставку на фоне скандала с тендером на строительство дороги Балыкчы-Корумду.
Также занимал должности заместителя председателя временного правительства КР, министра финансов и министра экономики.
Токтайым Уметалиева, самовыдвиженец.
Правозащитница возглавляет Ассоциацию некоммерческих и неправительственных организаций, кроме того является редактором подростковой газеты.
Баллотировалась в президенты в 2005 и 2009 годах.
Улукбек Кочкоров, самовыдвиженец.
В прошлом занимал должности председателя Комитета по экономической и фискальной политике и депутата парламента, работал в различных министерствах — от Минфина до ГКНБ.
Эрнис Зарлыков, самовыдвиженец.
В прошлом занимал должность вице-мэра города Бишкек.
Среди тех кому отказали, оказались правозащитница Рита Карасартова, соучредитель АУЦА Камила Шаршекеева, Талгатбек Кожогулов, Кубан Чороев и многие другие.
Причиной отказа в регистрации стало то, что часть подписных листов кандидатов признали недействительными. Согласно закону, кандидат для регистрации должен собрать не менее 30 тысяч голосов.
Соучредитель АУЦА Камилла Шаршекеева в интервью Kloop.kg рассказала, что была расстроена, когда ее подписные листы не признал ЦИК.
«Однако я должна уважать решение ЦИК, так как если мы хотим иметь демократическое правительство и страну, нам придется устанавливать определенные порядки в процессах и все, успешные кандидаты и нет, должны будут уважать этот порядок. Это не означает, что я потеряю интерес к тому, что происходит. Я буду следить за событиями и комментировать их», — сказала она.
Правозащитница Рита Карасартова сообщила Kloop.kg, что пыталась доказать, что подписи действительные. Но в комиссии отказались признавать ее правоту.
«Там отвергался подписной лист, даже если подписи все разные, а дату поставил один человек. Придраться можно ведь ко всему, поэтому мы решили не обжаловать это в суде. Я просто сняла кандидатуру», — сказала она.
Ранее в Центризбирком с заявлением о желании принять участие в выборах президента обратились 59 человек. Агитация начнется с 10 сентября. Сами выборы президента пройдут 15 октября.