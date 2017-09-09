Выборы-2017: Кто прошел регистрацию в кандидаты на пост президента?

Арстанбек Абдылдаев, лидер партии «Эл Учун».

Арстанбек Абдылдаев известен тем, что в 2012 году заявил на пресс-конференции, что «Путин — биоробот, Кыргызстан — энергетическое ядро Земли, а зимы не будет».

В 2011 году он тоже выдвигался на выборах от партии «Эл Учун», тогда за него проголосовали меньше одного процента избирателей.