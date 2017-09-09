Сотрудники Счетной палаты провели аудит и выяснили, что из-за ряда нарушений «Единый реестр госимущества» под угрозой срыва. ФУГИ потратил на создание этого реестра 45 млн сомов при том, что у ведомства на тот момент уже существовала подобная система.

Система «Единого реестра госимущества» должна начать работать с 31 октября 2017 года.

По мнению Счетной палаты, компания, которая обеспечивала техническую поддержку системы, не сможет выполнить свои обязанности полностью. Договор с ней истекает 31 октября 2017 года, когда реестр только начнет функционировать.

Также, по мнению аудита, вместо разработки собственных методов для решения технических вопросов использовались предложения и идеи других компаний.

Счетную палату насторожило, что в контракте с разработчиком не предусмотрена передача кодов и технических спецификаций, что может в дальнейшем привести к зависимости реестра от разработчиков.

К этому времени ФУГИ заключил договор с другой компанией, но они заявили, что не могут полноценно работать без кодов и технических характеристик.

По мнению комиссии, реестр неудобен в использовании и в дальнейшем потребует улучшения, на что потребуются дополнительные средства.

В этом реестре ФУГИ не может вести контроль и мониторинг данных, что будет дополнительной нагрузкой для бухгалтеров и руководителей. Существует риск того, что информация в базе окажется неполной и недостоверной.

До «Единого реестра госимущества» у ФУГИ уже был аналогичный сайт

Создать «Единый реестр госимущества» решили в апреле 2017 года, несмотря на то, что сайт, который хранил и выдавал информацию о государственных объектах и обрабатывал данные, уже существовал.

Старая система была бесплатно создана объединением «Союз кризис-менеджеров Кыргызстана» — она позволяла, по словам главы организации Эльмиры Мыкыевой, автоматизировать работу ФУГИ на 80 процентов.

До 2015 года система «Союза кризис-менеджеров» была в тестовом режиме, но после этой даты она официально запустилась — её заполнили информацией, а сотрудников ФУГИ обучили, как пользоваться базой данных.

Всемирный банк выделил Кыргызстану 45 млн сомов, и ФУГИ решил потратить их не на совершенствование существующей системы, а на создание новой.

Тогда зампредседателя ФУГИ Назгуль Каипова сказала Kloop.kg, что новая система за 45 млн сомов — «более детализированная», в отличие от той, которая была создана «Союзом кризис-менеджеров».

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