Ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна и на побережье США. В результате природного катаклизма погибло более 20 человек и еще больше миллиона людей пострадали. Ураган назвали самым мощным в регионе за последнее столетие.

Ураган «Ирма», буквально уничтожив некоторые острова Карибского бассейна, достиг севера Кубы и движется к американскому штату Флорида.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида.

Еще перед началом урагана, люди начали закупать в магазинах предметы первой необходимости, часто продовольственные магазинах оставались пустыми.

Сейчас масштабная эвакуация жителей Флориды осложняется из-за больших пробок на дорогах и дефицитом топлива на заправках.

Международный комитет Красного креста сообщил, что от урагана более миллиона жителей Карибского бассейна пострадали и еще 26 млн остаются под угрозой.

По последним данным, ураган унес жизни более 20 человек — по последним данным 21, но с разбором завалов цифра может увеличиться в разы.

«Ирма» достигла самую последнюю категорию по шкале ураганов — «катастрофическую». Скорость ветра в центре «Ирмы» превышает 300 километров в час. Ураган назвали самым мощным за последнее столетие в Атлантике.

«Ирма» начала свой путь в начале сентября с Карибских островов, скорость ветра там достигала 295 км в час. Первыми пострадали острова Сен-Мартен и Пуэрто-Рико, где жители остались без света.

На острове Барбадос ветер уничтожил почти все здания. В Сен-Мартене ураган разрушил аэропорт, третий по величине на Карибских островах.

Также пострадали острова Сен-Бартелеми, Сент-Китс и Невис.

Остров Барбуда, на котором проживают около полутора тысяч человек, полностью затопило водой. По заявлению местных властей, он уже непригоден для жизни.

«Это полное разрушение. Остров буквально ушел под воду. Я считаю, что сейчас Барбуда непригодна для жизни», — сказал премьер-министр островной страны.

По оценкам экспертов, ущерб от природного катаклизма уже составил более 10 млрд долларов.

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