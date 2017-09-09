Ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна и на побережье США. В результате природного катаклизма погибло более 20 человек и еще больше миллиона людей пострадали. Ураган назвали самым мощным в регионе за последнее столетие.

Майами готовится к урагану. Фото: The New York Times

Ураган «Ирма», буквально уничтожив некоторые острова Карибского бассейна, достиг севера Кубы и движется к американскому штату Флорида.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида.

Британские Виргинские острова. Фото: Associated Press

Еще перед началом урагана, люди начали закупать в магазинах предметы первой необходимости, часто продовольственные магазинах оставались пустыми.

Сейчас масштабная эвакуация жителей Флориды осложняется из-за больших пробок на дорогах и дефицитом топлива на заправках.

Гаити. Фото: AP Photo/Dieu Nalio Chery

Международный комитет Красного креста сообщил, что от урагана более миллиона жителей Карибского бассейна пострадали и еще 26 млн остаются под угрозой.

По последним данным, ураган унес жизни более 20 человек — по последним данным 21, но с разбором завалов цифра может увеличиться в разы.

Пуэрто-Рико. Фото: NBC

«Ирма» достигла самую последнюю категорию по шкале ураганов — «катастрофическую». Скорость ветра в центре «Ирмы» превышает 300 километров в час. Ураган назвали самым мощным за последнее столетие в Атлантике.

«Ирма» начала свой путь в начале сентября с Карибских островов, скорость ветра там достигала 295 км в час. Первыми пострадали острова Сен-Мартен и Пуэрто-Рико, где жители остались без света.

Сен-Мартен. Фото: Netherlands Ministry of Defence- Gerben van Es/Handout via REUTERS

На острове Барбадос ветер уничтожил почти все здания. В Сен-Мартене ураган разрушил аэропорт, третий по величине на Карибских островах.

Также пострадали острова Сен-Бартелеми, Сент-Китс и Невис.

Сен-Бартелеми. Фото: Facebook/ Kevin Barallon

Остров Барбуда, на котором проживают около полутора тысяч человек, полностью затопило водой. По заявлению местных властей, он уже непригоден для жизни.

«Это полное разрушение. Остров буквально ушел под воду. Я считаю, что сейчас Барбуда непригодна для жизни», — сказал премьер-министр островной страны.

По оценкам экспертов, ущерб от природного катаклизма уже составил более 10 млрд долларов.

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