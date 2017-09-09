ОВД Сокулукского района возбудило уголовное дело на 53-летнего врача из Орловки. На него написали заявление родители 12-летней девочки, они утверждают, что он пытался ее изнасиловать.

Пострадавшая попала в Центр общеврачебной практики города Орловка 4 сентября.

Вечером 6 сентября она сообщила родителям о том, что дежурный врач пытался ее изнасиловать.

«Врач парализовал жертву. После чего начал домогаться и целовать», — сообщает ГУВД.

Мужчину арестовали, ведется следствие. Если результаты медэкспертизы подтвердят насилие над девочкой, подозреваемого могут осудить по статьям 133 и 129 — «Развратные действия» и «Изнасилование».

Родственники девочки также написали заявление в Минздрав. Теперь делом орловского Центра общеврачебной практики займется специальная комиссия.

Дядя пострадавшей утверждает, что когда на врача пожаловались главе больницы, тот попросил не оповещать об этом Министерство здравоохранения.

Также семья пострадавшей говорит, что подозреваемый работал в данном медицинском учреждении недавно и проживал на его территории.

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