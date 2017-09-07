Правоохранители возбудили уголовное дело по заявлениям родственников о попытке изнасилования 5-летней девочки в Бакай-Атинском районе Таласской области.

Прокурор Бакай-Атинского района Таласской области Замирбек Жумабеков сказал в интервью Kloop.kg, что заявление на 30-летнего знакомого в милицию написали родственники пострадавшей.

По его словам, у родных девочки есть «косвенные доказательства» изнасилования.

«Сейчас у следствия нет никаких доказательств. Мы не знаем виновен ли он. Конкретный акт не установлен», — сказал Жумабеков.

Жумабеков сказал, что на теле девочки нет никаких видимых следов изнасилования — ссадин, царапин или синяков.

Подозреваемый находится под арестом. Милиция назначила судебно-биологическую и судебно-психологическую экспертизы и возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование».

В случае доказательства вины подозреваемому грозит от 20 лет до пожизненного заключения.

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