Владельцы бишкекского ресторана «Будда бар» поменяют название заведения из-за массовых столкновений между мусульманами-рохинджа, властями Мьянмы и коренным буддистским населением. Логотип и название ресторана изменят, предположительно, на «Дока бар».

Представитель ресторана сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что смена названия связана с конфликтом между властями, буддистами и мусульманами-рохинджа в Мьянме.

«Сейчас мы работаем как “Дока бар”. Но новое название и логотип еще не утверждены», — сказала она.

Массовые столкновения в Мьянме

В августе в результате массовых столкновений между армией Мьянмы и мусульманами-рохинджа погибли 400 человек. Десятки тысяч мусульман покинули свои дома и бежали в соседнее государство Бангладеш.

Причиной конфликта стало нападение группы мусульман «Армия спасения рохинджа» на 30 полицейских постов на севере штата Ракхайн. Тогда погибли 12 человек.

Члены «Армии спасения рохинджа» утверждают, что их главная цель — спасти мусульман Мьянмы от дискриминации властей. Власти же считают «Армию спасения» террористической группировкой.

История конфликта

Конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами-араканцами, которые составляют этническое большинство, в Ракхайне длится больше 70 лет.

Ситуация ухудшилась после массовых беспорядков в 2012 году, а затем в 2016, когда власти ввели войска в штат Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа. С тех пор преследования рохинджа не прекращаются.

Представители ООН утверждают, что армия и полиция избивали, насиловали и убивали рохинджа, назвав эти действия «преступлением против человечества».

Правительство Мьянмы неоднократно отрицало, что преследует и дискриминирует рохинджа, называя заявления о нарушении прав человека и геноциде «фальшивыми новостями» и «пропагандой».

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