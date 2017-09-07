Посольство Швейцарии в Кыргызстане выделило 14 автомобилей «Лада Нива» семейным врачам Иссык-Кульской области. Машины получат медицинские службы Джети-Огузского,Тонского и Тюпского районов.

Автомобили предоставляются в рамках проекта «Автономия организаций здравоохранения». Об этом сообщает посольство Швейцарии в Кыргызстане.

Это часть реализации национальной программы «Ден соолук», которая направлена на облегчение доступа к медицинским услугам жителей отдаленных сёл.

Новые машины облегчат транспортировку пациентов и анализов для проведения лабораторных тестов.

Проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Кыргызстана. Деньги на покупку машин выделило правительство Швейцарии. Церемония передачи автомобилей состоится 8 сентября.

В Иссык-Кульской области первую медико-санитарную помощь оказывают более 26 групп семейных врачей.

Сотрудничество Швейцарии и Кыргызстана началось в 1993 году, после обретения Кыргызстаном независимости. В ноябре 1994 году был подписан официальный договор о сотрудничестве между правительствами двух стран.

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