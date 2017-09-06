Компания «Центерра Голд Инк», разрабатывающая золоторудное месторождение «Кумтор», готова выделить 50 млн долларов США на строительство очистных сооружений на Иссык-Куле.

Пресс-служба правительства сообщила, что «Центерра Голд Инк» направит 50 млн долларов США в Фонд развития природы. Деньги будут использованы для строительства современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль.

Кроме этого, теперь компания будет выплачивать экологический платеж в 3 млн долларов США. Ранее эта сумма составляла 310 тысяч долларов США.

Также канадская компания выделит 10 млн долларов США на техническое оснащение Онкологического центра республики.

По сообщению правительства, «Центерра Голд Инк» решила выделить деньги после того как власти и руководство компании договорились «полностью урегулировать» экологические иски в Кыргызстане и Международном арбитраже в Швеции.

Деньги будут выделены после того, как соглашение между компаний и правительством ратифицирует парламент.

Канадская компания «Центерра Голд Инк» разрабатывает месторождение «Кумтор» с 1992 года. Доля акций Кыргызстана в компании постоянно менялась из-за пересмотра соглашений и сейчас составляет около 32 процентов.

Это крупнейшее предприятие страны, доля которого в объеме ВВП по итогам 2015 года составила 6,8%.

Власти Кыргызстана начали судиться «Центеррой Голд Инк» с 2013 года. Разбирательства шли как в Кыргызстане, так и на международном уровне.

Основная претензия властей Кыргызстана — ущерб экологии при разработке рудника «Кумтор». Правительство требует от компании выплатить Кыргызстану 7,05 млрд долларов США.

В компании претензии не признают и постоянно оспаривают решения кыргызских судов. Разбирательство по этому вопросу идет и на международном уровне.

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