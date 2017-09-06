Базар-Коргонский районный суд снял арест с дома пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. В доме проживает жена осужденного Хадича Аскарова, поэтому он не подлежит конфискации.

Адвокатам Аскарова удалось доказать, что дом правозащитника не подлежит конфискации, если в нем проживает близкий родственник осужденного.

Издание «Голос свободы» пишет, что жена правозащитника Хадича Аскарова в качестве доказательств своего проживания в доме предоставила все необходимые документы.

Прокуратура признала свою ошибку, и суд снял арест с недвижимости.

Азимжан Аскаров — правозащитник, проживавший на юге Кыргызстана. Он стал известен благодаря освещению пыток в правоохранительных органах.

На протяжении 15 лет он возглавлял правозащитную организацию «Воздух» и писал о нарушениях со стороны милиции.

Аскарова задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана.

Правоохранительные органы заявили, что он был одним из организаторов перекрытия дороги Бишкек-Ош, во время которого избили милиционеров, а один из правоохранителей был убит.

Базар-Коргонский суд приговорил в конце 2010 года Аскарова к пожизненному заключению с конфискацией имущества по статьям «Организация массовых беспорядков», «Разжигание межнациональной розни» и «Соучастии в убийстве».

В 2016 году Верховный суд отправил дело правозащитника на пересмотр из-за решения Комитета ООН по правам человека, который осудил власти Кыргызстана за то, что задержание Аскарова «было незаконным», а следствие проходило с применением пыток.

Аскарова снова признали виновным по всем предъявленным статьям, пожизненное заключение осталось в силе.

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