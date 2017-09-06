Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков собирается судиться с Центризбиркомом из-за того, что его не зарегистрировали в качестве кандидата на пост президента. ЦИК назвал основной причиной отказа в регистрации непогашенную судимость политика.

Политик считает, что Центризбирком нарушил его права. По его словам, на заседании ЦИКа присутствовали только восемь членов, а четверо отсутствовали.

«Нам помахали бумагой, по которой двое членов ЦИКа выступили против моей регистрации. Но ни в одном законе нет пункта, где членам ЦИКа можно голосовать по доверенности» — сказал Келдибеков.

Он сказал, что выполнил все требования закона, поэтому он не видит причин недопуска его к выборам президента.

«Я исполнил все требования, которые выдвигал Центризбирком. В том числе сдал 30 тысяч подписей. Члены ЦИКа должны были по истечению 10 дней дать ответ, чего они не сделали», — сказал он.

Келдибеков надеется, что ему удастся доказать в суде свою правоту и «справедливость восторжествует».

По словам Келдибекова, произошла фальсификация данных, поэтому все виновные должны быть привлечены к суду.

Отказ в регистрации

Центризбирком назвал основной причиной отказа в регистрации Келдибекова наличие непогашенной судимости у политика.

Спецслужбы задержали Келдибекова в ноябре 2013 года и водворили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Келдибекова обвинили в коррупции за годы работы чиновником на разных должностях. По версии следствия, он брал взятки, когда был председателем Социального фонда в 2002-2005 годах и во время работа в Налоговой службе в 2008-2009-м.

Штраф Келдибеков оплатил в этом году, поэтому его судимость будет погашена только в следующем году. По закону, гражданин с непогашенной судимостью не может баллотироваться на пост президента.

Кроме Кельдибекова, еще несколько претендентов на пост президента собираются подать в суд на ЦИК — Рита Карасартова, Камилла Шаршекеева и Турсунбек Акун.

Они недовольны тем, что ЦИК забраковал большое количество подписей в их поддержку. Из-за этого они не могут преодолеть барьер в 30 тысяч подписей, установленный законом.

По теме: