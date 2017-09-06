Этой осенью в Бишкеке начнется реконструкция четырех парков. К 2018 году в столице появятся парки с велодорожками, детскими зонами, летними сценами, вайфаем, туалетами и питьевыми фонтанами. Разработкой проектов занимались молодые архитекторы.

Мэрия Бишкека выделила из городского бюджета 120 млн сомов на реконструкцию парков. На каждый парк планируется потратить по 30 млн сомов. Реконструировать зоны отдыха будут поэтапно, в зависимости от выделения денег. При этом закрывать парки полностью на время капитального ремонта не будут.

Главный агроном «Зеленстроя» Эльнура Жолдошева уверяет, что во время реконструкции не будет вырублено ни одно здоровое дерево. Глава Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев обещает, что парки будут доступны для людей с ограниченными возможностями.

«Во всех парках также будет предусмотрена реабилитация

ирригационной сети с внедрением капельного орошения, установка камер

видеонаблюдения и другие меры, направленные на создание безопасного и

комфортного времяпровождения горожан и гостей столицы», — сообщили в мэрии Бишкека.

Парк «Молодежный»

Парк расположен на границе улиц Жибек-Жолу, Махатма Ганди, Большого Чуйского канала и улицы Малышева.

Раньше здесь располагались три пруда, обсаженные ивовыми деревьями. Сейчас они заросли камышом. Несколько лет назад санэпидемстанция дала заключение, что в водоемах купаться опасно и мэрия полностью спустила их. В результате ивы засохли.

Столичная мэрия еще в 2014 году обещала начать реконструкцию этого парка. Через год мэрия отказалась от своих планов из-за нехватки средств.

Глава «Бишкекглавархитектуры» Асхат Тулебердиев сообщил, что в этом году столичные власти на реконструкцию парка нашли деньги.

Тулебердиев сказал, на первом этапе реконструкции парка не будет проводиться «поскольку бюджет ограничен». Осенью начнется реконструкция только южной части парка, где находится зона отдыха.

Архитекторы решили сохранить образ «молодежного парка». Его будут делить пополам две пешеходные аллеи: одна существующая, другую пробьют к водоемам. На новой аллее появится сухой фонтан и большой световой туннель.

Проект реконструкции парка:

Существующая дорожка превратится в главную площадь парка: на ней появятся спортивные и детские площадки, скалодром, скейт-парк и фудкорты.

В центральной части парка будет устроена летняя эстрада. По окружности парка предусмотрено три парковки на 125 машин. В северной части зоны отдыха появится велодорожка.

В парке высадят новые деревья. Сотрудники Ботанического сада дали свои рекомендации по этому вопросу и на территории высадят магнолии, арамелии, можжевельники, туи, самшиты и ряд многолетних цветов.

Карагачевая роща

Карагачевая роща — самый старый и самый крупный парк Бишкека. Он был заложен в 1879 году садовом Алексеем Фетисовым. Площадь парка сократилась почти в два раза за последние 20 лет — с 216 до 130 гектаров. Эти данные подтвердила депутатская комиссия, которая изучала проблему застройки парков в 2013 году.

Согласно генеральному плану Бишкека до 2025 года, территория Карагачевой рощи относится к особо охраняемым. Однако сейчас 40 процентов парка, согласно данным комиссии, отдано под строительство жилья, проектирование или самовольно захвачено.

К лету 2018 года появится «новая» Карагачевая роща. На территории этой зоны отдыха ничего существенно нового не появится. Всю существующую инфраструктуру отремонтируют.

Вся территория парка будет поделена на четыре зоны: пляжная, спортивная с большим теннисным кортом, детская и зона для культурных мероприятий.

Проектом реконструкции предусмотрена пробивка главной аллеи сквозь всю территорию парка — появятся прогулочные зоны под кронами деревьев. Достопримечательностью парка станут заросли деревьев платана.

Проект реконструкции рощи:

Озера «Комсомольское» и «Пионерское» станут главной зоной отдыха — появятся подсвеченные прогулочные пирсы. Они и будут главной фишкой парка.

Неработающий большой фонтан будет реконструирован и вблизи него появится современная сцена. На месте старых детских площадок появятся новые. Кафе отремонтируют. Легендарные советские питьевые фонтаны вновь заработают. Мост через Большой Чуйский канал отремонтируют и подсветят.

Принципиально новой для парка станет зона барбекю. Предусмотрено строительств трех парковок для машин и двух для велосипедов.

Однако архитектор проекта Чингиз Чылабаев сказал, что строительство велодорожек в первый этап реконструкции не входит из-за нехватки средств. Велодорожка появится позже и будет проложена вдоль всего парка.

Начальник отдела благоустройства и ландшафтной архитектуры «Бишкекглавархитектуры» Бахтыгуль Сарымсакова говорит, что у парка есть две основные проблемы — его застройка и болезнь деревьев голландской болезнью.

«Городские вязы (карагачи), которые считаются идеальными для нашего климата растениями, болеют тяжелой грибной инфекций — голландской болезнью. Она распространяется несколькими видами насекомых. Симптомы этой болезни таковы — сначала листья желтеют и опадают, затем отмирает верхушка, и, наконец, гибнет все дерево», — сказала она.

Эколог Эмиль Шукуров считает, что «Зеленстрой» должен немедленно решить эту проблему иначе город вообще может остаться без карагачей.

Главный агроном «Зеленстроя» Эльнура Жолдошева сказала, что в роще планируется санитарная вырубка. Глава «Бишкекглавархитектуры» Асхат Тулебердиев заявил, что за здоровье деревьев возьмутся лишь на втором этапе реконструкции парка.

Еще одной весомой проблемой эколог Шукуров назвал выгул собак и выпас скота в парковой зоне. «Зеленстрой» собирается ограничить выгул собак специально отведенной зоной. Собаки должны будут покупать своим питомцам намордники, а также убирать за ними.

Парк имени Фучика

Зону отдыха парка имени Фучика ждет капитальная реконструкция, в ходе которой запланировано полное обновление парка.

Фучика будет парком отдыха, где бишкекчане и гости города смогут выйти на прогулку, насладиться природой. Саму территорию парка планируется еще больше озеленить. Тут появятся новые деревья, кустарники, газоны, клумбы.

Наконец, отремонтируют центральную аллею, а вместо танцплощадки появится современная сцена.

Проект реконструкции парка:

Кроме этого, в парке появятся фонтан со световой инсталянцией, летний кинотеатр, мини-футбольное поле, воркаут площадки, теннисное поле с трибунами, вело и беговые дорожки, зона WI-FI.

Фишкой парка станет парадный вход с элементами декораций и системой охлаждения.

Парк Победы имени Даира Асанова (Южные ворота)

К лету 2018 года парк должен преобразиться. В «Бишкекглавархитектуре» заверили, что не останется ни одного уголка парка, который бы не затронула капитальная реконструкция.

Не обойдут стороной даже зеленые зоны, которые также предстанут в обновленном виде. По заверениям архитекторов, поменяется не только внешний облик, но и концепция этого места отдыха.

Проект реконструкции парка:

Под реконструкцию попадает вся зона отдыха вплоть до набережной реки Ала-Арча. В центральной части парка, напротив монумента Воинской доблести, появится большой фонтан.

На главной аллее запланировано строительство аллейного фонтана с ночной подсветкой из сплошного ряда водных струй.

Особенностью этого парка станет набережная вдоль реки Ала-Арча. Вблизи нее построят современную сцену в виде паруса для культурных мероприятий. Набережная будет поделена на два уровня: первый — для пешеходов с площадкой по воркауту. Вторая будет предназначена исключительно для детей.

Фото: «АКИпресс»

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