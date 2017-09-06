Расследование OCCRP: Как власти Азербайджана отмыли 3 млрд долларов

От
Рустам Халимов
-
Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCPR) опубликовал расследование, раскрывающее коррупционную схему в Азербайджане. Авторы утверждают, что с 2012 по 2014 годы власти вывели из страны около 3 млрд долларов США. Деньги были потрачены на взятки влиятельным европейским чиновникам, а также на покупку средств роскоши и оплату личных расходов азербайджанских политиков.

Куда уходили деньги из Азербайджана?

Деньги поступали на счета Hilux Services LP и Polux Management LP — двух фиктивных компаний в Великобритании. Эти компании были зарегистрированы на подставное лицо в Азербайджане. Их «владельцем» является Махаррам Ахмедов, беженец из Нагорного Карабаха.

«Он живет в очень плохих условиях, сразу видно, что у человека нет этих денег. Он работал простым водителем в банке, просто его документы использовали для того, чтобы открыть счета. Он не знал, какие документы подписывал, и он не знал, сколько денег через него проходит. Когда я ему сказала, что речь идет о миллиардах, он был шокирован», — рассказала азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаилова.

Хадиджа Исмаилова

Хадиджа Исмаилова — одна из журналистов, работавших над расследованием. Власти Азербайджана продержали ее в тюрьме полтора года по обвинению в экономических преступлениях. Сама Исмаилова считает свой арест «местью» со стороны азербайджанских властей.

Зачем власти Азербайджана выводили деньги из страны?

В стране оказывается давление на гражданское общество, активистов и журналистов, чья деятельность контролируется властями. Именно поэтому правительство Азербайджана тратит большие средства на создание положительного имиджа страны на международной арене.

Для того, чтобы пролоббировать интересы страны, власти Азербайджана «инвестировали» деньги в определенных европейских чиновников. Журналист «Новой Газеты» (Россия) Роман Анин, который исследовал документы, в интервью радио «Свободе» характеризует действия властей Азербайджана как взятку.

Кому были перечислены деньги?

Эдуард Линтнер — бывший немецкий депутат и экс-председатель мониторинговой комиссии Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

В 2013 году, 25 октября Polux Management LP перевела на счет Линтнера 61 тысячу евро. За две недели до этой транзакции Линтнер возглавлял комиссию наблюдателей из Германии на президентских выборах в Азербайджане.

После победы Ильхама Алиева глава немецкой наблюдательной комиссии в интервью «Интерфакс-Азербайджан» сказал, что ему понравились выборы президента.

«Сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствует таким же стандартам, как, например, в Германии», — заявил Линтнер.

Всего в период с 2012 по 2014 годы на счета Линтнера от фиктивных британских компаний поступило около 891 тысячи евро.

Эдуард Линтнер

Калин Митрев — муж директора ЮНЕСКО и болгарского политика Ирины Боковой.

В тот же день, 25 октября 2013 года, Polux Management LP перевела 20 тысяч евро на счет Митрева. За три дня до перевода денег его супруга Ирина Боковая провела фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности» под эгидой ЮНЕСКО.

«Власти Азербайджана тратят огромные деньги на подобные пиар-мероприятия, чтобы сгладить последствия критики западных стран из-за ситуации с правами человека в республики», — говорится в документе-расследовании.

По мнению авторов расследования, Боковая постоянно помогает властям Азербайджана в улучшении имиджа страны. В 2010 году она лично вручила первой леди страны Мехрибан Алиевой медаль Моцарта — высшую награду ЮНЕСКО.

Всего на счета Митрева с 2012 по 2014 года поступило 425 тысяч евро. По словам Митрева, эти деньги он получил за «консультационные услуги» компании в Азербайджане.

Калин Митрев

Лука Волонте — бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы.

По данным итальянских спецслужб, Волонте получил от властей Азербайджана взятку о недопуске принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане.

«Именно благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинство голосов», — говорится в расследовании.

Сам Волонте утверждает, что эти деньги не были взяткой, а платой за «консультационные услуги» азербайджанскому бизнесмену, имя которого неизвестно.

Лука Волонте

Личные траты азербайджанских чиновников

Помимо подкупа влиятельных чиновников, видные политические деятели Азербайджана использовали эти средства на оплату своих личных расходов.

В 2012-2013 годах первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, а также его сын Эмин, который является послом республики в Совете Европы, внесли на счет одной из лучших американских клиник Johns Hopkins Medicine 12 тысяч долларов США за услуги, которые были им оказаны в клинике.

В январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов, который ранее критиковал американские власти за их оценку с правами человека в Азербайджане, получил от фиктивной британской компании 18 тысяч долларов на «образовательную поездку в США».

Ягуб Эюбов

Как это связано с президентом Алиевым и его окружением?

Волонте получил свое «вознаграждение» от британской компании Metastar Invest. 29 млн на счет компании были переведены российской организацией-экспортером оружия «Рособоронэкспортом».

Журналисты утверждают, что частично деньги для Metastar Invest должны были достаться еще одной офшорной фирме — Inmaxo Capital.

Inmaxo Capital, в свою очередь, выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, которая входит в Pasha Holding.

Владельцем холдинга является Афир Пашаев — отец Мехрибан Алиевой и тесть президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ильхам и Мехрибан Алиевы

Источник для расследования

Документы, послужившие основной для начала расследования попали к журналистам датской газеты Berlingkse, которые затем передали их в OCCPR.

Всего в изучении архивов по перемещению денег в период с 2012 по 2014 годы принимали участие журналисты из Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария), Новой Газеты (Россия) и других стран.

Они изучили документы, подтверждающие перевод около 1,4 млрд долларов из International Bank of Azerbaijan — государственного банка Азербайджана, который объявил о своем банкротстве в 2017 году. Всего из страны за два года вывели около 2,9 млрд долларов.


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА