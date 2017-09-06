Расследование OCCRP: Как власти Азербайджана отмыли 3 млрд долларов

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCPR) опубликовал расследование, раскрывающее коррупционную схему в Азербайджане. Авторы утверждают, что с 2012 по 2014 годы власти вывели из страны около 3 млрд долларов США. Деньги были потрачены на взятки влиятельным европейским чиновникам, а также на покупку средств роскоши и оплату личных расходов азербайджанских политиков.
Куда уходили деньги из Азербайджана?
Деньги поступали на счета Hilux Services LP и Polux Management LP — двух фиктивных компаний в Великобритании. Эти компании были зарегистрированы на подставное лицо в Азербайджане. Их «владельцем» является Махаррам Ахмедов, беженец из Нагорного Карабаха.
«Он живет в очень плохих условиях, сразу видно, что у человека нет этих денег. Он работал простым водителем в банке, просто его документы использовали для того, чтобы открыть счета. Он не знал, какие документы подписывал, и он не знал, сколько денег через него проходит. Когда я ему сказала, что речь идет о миллиардах, он был шокирован», — рассказала азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаилова.
Хадиджа Исмаилова — одна из журналистов, работавших над расследованием. Власти Азербайджана продержали ее в тюрьме полтора года по обвинению в экономических преступлениях. Сама Исмаилова считает свой арест «местью» со стороны азербайджанских властей.
Зачем власти Азербайджана выводили деньги из страны?
В стране оказывается давление на гражданское общество, активистов и журналистов, чья деятельность контролируется властями. Именно поэтому правительство Азербайджана тратит большие средства на создание положительного имиджа страны на международной арене.
Для того, чтобы пролоббировать интересы страны, власти Азербайджана «инвестировали» деньги в определенных европейских чиновников. Журналист «Новой Газеты» (Россия) Роман Анин, который исследовал документы, в интервью радио «Свободе» характеризует действия властей Азербайджана как взятку.
Кому были перечислены деньги?
Эдуард Линтнер — бывший немецкий депутат и экс-председатель мониторинговой комиссии Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).
В 2013 году, 25 октября Polux Management LP перевела на счет Линтнера 61 тысячу евро. За две недели до этой транзакции Линтнер возглавлял комиссию наблюдателей из Германии на президентских выборах в Азербайджане.
После победы Ильхама Алиева глава немецкой наблюдательной комиссии в интервью «Интерфакс-Азербайджан» сказал, что ему понравились выборы президента.
«Сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствует таким же стандартам, как, например, в Германии», — заявил Линтнер.
Всего в период с 2012 по 2014 годы на счета Линтнера от фиктивных британских компаний поступило около 891 тысячи евро.
Калин Митрев — муж директора ЮНЕСКО и болгарского политика Ирины Боковой.
В тот же день, 25 октября 2013 года, Polux Management LP перевела 20 тысяч евро на счет Митрева. За три дня до перевода денег его супруга Ирина Боковая провела фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности» под эгидой ЮНЕСКО.
«Власти Азербайджана тратят огромные деньги на подобные пиар-мероприятия, чтобы сгладить последствия критики западных стран из-за ситуации с правами человека в республики», — говорится в документе-расследовании.
По мнению авторов расследования, Боковая постоянно помогает властям Азербайджана в улучшении имиджа страны. В 2010 году она лично вручила первой леди страны Мехрибан Алиевой медаль Моцарта — высшую награду ЮНЕСКО.
Всего на счета Митрева с 2012 по 2014 года поступило 425 тысяч евро. По словам Митрева, эти деньги он получил за «консультационные услуги» компании в Азербайджане.
Лука Волонте — бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы.
По данным итальянских спецслужб, Волонте получил от властей Азербайджана взятку о недопуске принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане.
«Именно благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинство голосов», — говорится в расследовании.
Сам Волонте утверждает, что эти деньги не были взяткой, а платой за «консультационные услуги» азербайджанскому бизнесмену, имя которого неизвестно.
Личные траты азербайджанских чиновников
Помимо подкупа влиятельных чиновников, видные политические деятели Азербайджана использовали эти средства на оплату своих личных расходов.
В 2012-2013 годах первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, а также его сын Эмин, который является послом республики в Совете Европы, внесли на счет одной из лучших американских клиник Johns Hopkins Medicine 12 тысяч долларов США за услуги, которые были им оказаны в клинике.
В январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов, который ранее критиковал американские власти за их оценку с правами человека в Азербайджане, получил от фиктивной британской компании 18 тысяч долларов на «образовательную поездку в США».
Как это связано с президентом Алиевым и его окружением?
Волонте получил свое «вознаграждение» от британской компании Metastar Invest. 29 млн на счет компании были переведены российской организацией-экспортером оружия «Рособоронэкспортом».
Журналисты утверждают, что частично деньги для Metastar Invest должны были достаться еще одной офшорной фирме — Inmaxo Capital.
Inmaxo Capital, в свою очередь, выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, которая входит в Pasha Holding.
Владельцем холдинга является Афир Пашаев — отец Мехрибан Алиевой и тесть президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Источник для расследования
Документы, послужившие основной для начала расследования попали к журналистам датской газеты Berlingkse, которые затем передали их в OCCPR.
Всего в изучении архивов по перемещению денег в период с 2012 по 2014 годы принимали участие журналисты из Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария), Новой Газеты (Россия) и других стран.
Они изучили документы, подтверждающие перевод около 1,4 млрд долларов из International Bank of Azerbaijan — государственного банка Азербайджана, который объявил о своем банкротстве в 2017 году. Всего из страны за два года вывели около 2,9 млрд долларов.