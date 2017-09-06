Расследование OCCRP: Как власти Азербайджана отмыли 3 млрд долларов

Деньги поступали на счета Hilux Services LP и Polux Management LP — двух фиктивных компаний в Великобритании. Эти компании были зарегистрированы на подставное лицо в Азербайджане. Их «владельцем» является Махаррам Ахмедов, беженец из Нагорного Карабаха.

«Он живет в очень плохих условиях, сразу видно, что у человека нет этих денег. Он работал простым водителем в банке, просто его документы использовали для того, чтобы открыть счета. Он не знал, какие документы подписывал, и он не знал, сколько денег через него проходит. Когда я ему сказала, что речь идет о миллиардах, он был шокирован», — рассказала азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаилова.