Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил, что между кыргызскими и узбекскими компаниями появились договоренности на 115 млн долларов США.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 6 сентября.

Исаков заявил, что во время первого визита Мирзиёева в Кыргызстан, между компаниями двух стран появились договоренности на 115 млн долларов США.

«В ближайшее время [договоренности] будут отработаны и подписаны. Этот факт очень радует, и это только первый шаг», — сказал Исаков.

Он добавил, что соглашения были достигнуты благодаря переговорам президентов Кыргызстана и Узбекистана.

«Мы, правительства двух стран, постараемся не подвести. Будем максимально стараться»,— заявил премьер-министр.

Во время визита Мирзиёева в Кыргызстан проходил кыргызко-узбекский бизнес форум.

В составе делегации из Узбекистана в Кыргызстан прибыли представители узбекских компаний из строительной, пищевой, перерабатывающей, промышленной и косметологической отраслей.

Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев сказал, что за первое полугодие 2017 года объем товарооборота между двумя странами составил около $170 миллионов, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном начали улучшаться с осени 2016 года после смерти первого президента Ислама Каримова.

С момента распада Советского Союза между странами были трения по поводу несогласованных границ и водных ресурсов.

Соавтор: Айзирек Иманалиева

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