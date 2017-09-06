Транспортная прокуратура выявила нарушения при строительстве дорог Кызыл-Кыя — Бешбуркан и Ноокат — Калинин в Ошской области. Общая сумма ущерба государству составила более 1 млн сомов.

Ошская финансовая полиция начала расследование в отношении руководителей дорожно-эксплуатационного управления №37. Общая сумма ущерба при строительстве дорог составила 1 млн 82 тысячи сомов.

Расследование началось после проверки строительства дорог в Ошской области.

Сотрудники Транспортной прокуратуры обнаружили, что при строительстве 1,3 километров дороги Кызыл-Кыя – Бешбуркан должностные лица минтранса «списали 100 тонн» асфальта на сумму 203 739 сомов.

Кроме того, толщина асфальта на дороге Кызыл-Кыя — Бешбуркан должна была составлять 6 см. Но при проверке выяснилось, что толщина покрытия дороги оказалась 4,8 см. По этому нарушению государству причинен ущерб на 637 870 сомов.

По данным следствия, руководители строительства «незаконно присвоили деньги», направленные на асфальтирование 1 км дороги Ноокат — Калинин.

Асфальтовое покрытие дороги оказалось на 0,5 см меньше положенного. Ущерб государству оценили в 241 299 сомов.

По факту выявленных нарушений Транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Присвоение или растрата вверенного имущества».