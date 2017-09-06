Патрульная милиция будет искать штрафовать водителей, которые объезжали пробку на проспекте Чуй в Бишкеке через клумбу с розами. Сумма штрафа составит тысячу сомов.

Пресс-секретарь патрульной милиции Ислам Алмазбеков сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что правоохранители будут искать нарушителей, которые объезжали пробку по клумбе.

«Водителей, которые нарушили правила дорожного движения, привлекут к административной ответственности», — сказал он.

Нарушителей оштрафуют на тысячу сомов.

Ранее пользователь инстаграма Зухра Алаева опубликовала видео, где водители микроавтобусов объезжали пробку на проспекте Чуй через клумбу с розами и пешеходный переход.

«И где же, спрашивается, в это время наши гаишники? А в это время по этим пешеходным переходам ходят дети, школьники! Беспредел полнейший…», — написала она.

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