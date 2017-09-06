Патрульная милиция будет искать штрафовать водителей, которые объезжали пробку на проспекте Чуй в Бишкеке через клумбу с розами. Сумма штрафа составит тысячу сомов.
Пресс-секретарь патрульной милиции Ислам Алмазбеков сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что правоохранители будут искать нарушителей, которые объезжали пробку по клумбе.
«Водителей, которые нарушили правила дорожного движения, привлекут к административной ответственности», — сказал он.
Нарушителей оштрафуют на тысячу сомов.
Ранее пользователь инстаграма Зухра Алаева опубликовала видео, где водители микроавтобусов объезжали пробку на проспекте Чуй через клумбу с розами и пешеходный переход.
6 сентября 2017год. Пр.Чуй… пробка…наши "умные" водители маршруток нашли способ выехать☝️ прямо по пешеходному переходу! Наезжая на кусты роз! Переезжают на другую сторону дороги! Главное начать,последователи всегда найдутся👌 один за другим….и такси туда же. И где же спрашивается в это время наши ГАИшники? А в это время по этим пешеходным переходам ходят дети,школьники!!! Беспредел полнейший….
«И где же, спрашивается, в это время наши гаишники? А в это время по этим пешеходным переходам ходят дети, школьники! Беспредел полнейший…», — написала она.
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