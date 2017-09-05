Жители сел Орнок и Мин-Булак Нарынской области 2 сентября перекрыли трассу Бишкек-Торугарт после смертельного автонаезда на ребенка. Они потребовали ограничить скорость движения автомобилей. Власти установили три «лежачих полицейских» близ этих сел.

Замначальника патрульной милиции УВД Нарынской области Тилек Оторов сообщил в интервью Kloop.kg, что по требованиям жителей сел Орнок и Мин-Булак 4 сентября на трассе были установлены три «лежачих полицейских».

По словам Оторова, жители перекрыли дорогу 2 сентября после того, как на трассе насмерть сбили ребенка.

Отров сказал, что сельчане были «настроены решительно» и хотели использовать все подручные средства, чтобы устанавливать барьеры для машин.

На митинг прибыли сотрудники местной милиции и побеседовали с жителями, после чего они разблокировали трассу.

«Относительно погибшего в аварии ребенка начато расследование», — сказал Оторов.

Это уже не первый случай, когда сельчане в Нарынской области перекрывают трассу после смерти ребенка из-за автонаезда.

В середине мая более 100 жителей села Оттук Нарынской области перекрыли дорогу Бишкек-Торугарт с требованием установить «лежачих полицейских». Это случилось через два часа после того, как местного 9-летнего мальчика насмерть сбила машина.

Тогда местные власти также установили на трассе «лежачих полицейских».

Автонаезды на детей

В Кыргызстане нередко происходят автонаезды на детей, которые вызывают общественный резонанс.

Вечером 10 мая на пешеходном переходе возле рынка «Кудайберген» в Бишкеке насмерть сбили 15-летнего подростка. Водитель скрылся с места происшествия, однако к вечеру следующего дня его задержала милиция.

В Бишкеке 21 апреля произошел наезд на двух школьников, водитель скрылся с места происшествия. Детей с тяжелыми травмами доставили в больницу. Вскоре водителя задержали и водворили в СИЗО на два месяца. Школьники идут на поправку.

После серии подобных аварий президент Алмазбек Атамбаев приказал правительству взять под личный контроль безопасность на дорогах. Власти стали устанавливать «лежачих полицейских» и дорожные знаки возле всех детских садов и школ.

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