Строители завершили ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй. Переход откроют 10 сентября, на его реконструкцию потратили 27 млн сомов.

Замначальника Управления капитального строительства при мэрии Бишкека Койчогул Ибраимов объявил о завершении работ.

«Осталось установить электрические зацепы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Их по заказу привезут из России и установят в начале октября», — сказал он.

Сейчас в подземном переходе идет подготовка к официальному открытию, которое состоится 10 сентября — рабочие отмывают стекла и ступени.

Ремонт подземного перехода начался весной 2017 года, потому что находился в «предаварийном состоянии». Реконструкция перехода обошлась бюджету столицы в 27 млн сомов.

Кроме того, столичные власти продолжают реконструкцию подземного перехода возле ЦУМа на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй.

Всего на ремонт переходов мэрия планировала потратить 70 млн сомов.

Фото: «АКИpress»

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