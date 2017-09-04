Строители завершили ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй. Переход откроют 10 сентября, на его реконструкцию потратили 27 млн сомов.
Замначальника Управления капитального строительства при мэрии Бишкека Койчогул Ибраимов объявил о завершении работ.
«Осталось установить электрические зацепы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Их по заказу привезут из России и установят в начале октября», — сказал он.
Сейчас в подземном переходе идет подготовка к официальному открытию, которое состоится 10 сентября — рабочие отмывают стекла и ступени.
Ремонт подземного перехода начался весной 2017 года, потому что находился в «предаварийном состоянии». Реконструкция перехода обошлась бюджету столицы в 27 млн сомов.
Кроме того, столичные власти продолжают реконструкцию подземного перехода возле ЦУМа на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй.
Всего на ремонт переходов мэрия планировала потратить 70 млн сомов.
Фото: «АКИpress»
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