В аппарате президента сообщили, что за 2017 год Кыргызстан и Узбекистан описали около 80 процентов госграницы. По оценке экспертов, осталось описать всего 20 процентов несогласованных приграничных территорий.

Заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева сообщила, что сейчас между Узбекистаном и Кыргызстаном описано около 1 170 километров государственной границы.

Протяженность границы между странами составляет 1 370 километров.

«Около 80 процентов кыргызско-узбекской границы описано, осталось всего 217 километров. Во время визита [президента Узбекистана] Шавката Мирзиёева в Кыргызстан будет подписан договор относительно границ. Благодаря ему продолжится работа по описанию оставшихся участков», — сказала она.

По словам Субакожоевой, вопрос границ поднял президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, когда посетил Самарканд 27 декабря 2016 года.

Тогда Атамбаев заявил, что странам нужно делать упор на «развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград».

Мирзиеев ответил, что страны должны «нарастить торгово-экономические отношения и товарооборот».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые посетит Кыргызстан 5-6 сентября. В аппарате президента сообщили, что Мирзиеев и Атамбаев обсудят условия дальнейшего сотрудничества стран.

Последний визит президента Узбекистана, когда эту должность занимал Ислам Каримов, состоялся в 2000 году.

Переговоры по согласованию госграницы активизировались после смерти Каримова, осенью 2016 года.

С момента развала Советского Союза между жители приграничных сел постоянно возникали конфликты из-за несогласованности границ. Власти не могли описать границы, потому что каждая сторона использовала разные документы.

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