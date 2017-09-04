Две машины марки «Тойота» столкнулись в Саратове в России. В результате ДТП пострадали девять человек. По предварительным данным, семь пострадавших — граждане Кыргызстана.
По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель минивэна «Тойота Эстима» «нарушил правила проезда перекрестков» и столкнулся с другим автомобилем «Тойота».
В полиции сообщили, что в аварии пострадали девять человек
Сотрудница пресс-службы Министерства иностранных дел Кыргызстана Айымкан Кулукеева сообщила в интервью Kloop.kg, что, по предварительным данным, в аварии пострадали семь граждан Кыргызстана.
В больнице находится семь пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Двое пострадавших отказались от госпитализации и получают медицинскую помощь амбулаторно.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
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