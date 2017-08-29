Посольство Кыргызстана в России сообщило, что все пострадавшие
в аварии в Спасском районе Пензенской области, которая произошла 26 августа, граждане Кыргызстана. В ДТП погибла женщина, и пострадали пять человек.
Сейчас сотрудники посольства уточняют данные пострадавших и погибшей в аварии граждан Кыргызстана и ищут их родственников.
Авария произошла на 471 километре автодороги М5 «Урал» 26 августа. Микроавтобус с кыргызскими номерами выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. После столкновения микроавтобус слетел в кювет.
В аварии погибла 36-летняя женщина, еще пять пассажиров микроавтобуса госпитализированы в Нижнеломовскую межрайонную больницу.
Водители микроавтобуса и грузовика не пострадали.
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
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