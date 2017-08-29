Милиция задержала двух сестер по подозрению в убийстве и обезглавливании женщины в Оше. Одна из задержанных является снохой убитой.

Пресс-секретарь милиции по Ошской области Замир Сыдыков сообщил в интервью журналисту Kloop.kg, что задержанные во время бытовой ссоры убили женщину, обезглавили и вынесли труп в мусорный контейнер.

Сейчас девушки находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее, 28 августа, дворники нашли в мусорном контейнере тело женщины без головы.

Судмедэксперты установили, что следы на теле убитой указывают на то, что женщине пытались отрезать ноги.

Ошская милиция возбудила уголовное дело по факту убийства. Милиционеры продолжают поиски отрезанной головы женщины.

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