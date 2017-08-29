Марк Цукерберг стал отцом во второй раз. Он сообщил об этом на своей странице. Девочку назвали Августой.

Цукерберг посвятил новорожденной дочери письмо, которое опубликовано на его странице. В нем Цукерберг с супругой Присциллой Чан описывает свои надежды о том, кем станет его дочь.

Цукерберг написал о своих надеждах о лучшем мире. «Со всеми достижениями науки и техники, ваше поколение должно жить гораздо лучше, чем наше, и мы обязаны внести свой вклад в достижение этой цели», — пишет он.

Цукерберг в письме призывает не забывать о том, что такое детство, и что оно неповторимо.

«Детство — волшебная пора. Ты будешь ребенком лишь один раз. Не волнуйся много о своем будущем. Для этого у тебя есть мы. Мы сделаем все возможное, чтобы мир был лучше для тебя и для всех детей», — пишет Цукерберг.

В связи с рождением дочери Марк возьмет декретный отпуск на два месяца. Своей первой дочери Максиме Чан-Цукерберг, которая родилась в 2015 году, родители тоже написали приветственное письмо.

Марк Цукерберг — основатель социальной сети Facebook и миллиардер. Он женился на своей подруге Присцилле Чан в 2012 году.

Соавтор: Рустам Халимов

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