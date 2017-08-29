Бишкекская станция скорой помощи и патрульная милиция провели совместный рейд «Маяк». Правоохранители оштрафовали 14 водителей, которые не уступали дорогу машинам скорой помощи.

В пресс-службе УПМ объяснили, что рейд провели, чтобы водители начали пропускать машины пожарной службы, милиции или скорой помощи на дороге.

«В последнее время заметно как в Бишкеке относятся к таким автомобилям, не пропускают и грубят им. В целях профилактики в дальнейшем также будут проводиться такие рейды для беспрепятственного проезда спецтранспорта», — сказали в пресс-службе патрульной милиции.

Рейд провели 28 августа, милиция оштрафовала 14 водителей, не уступивших дорогу скорой помощи. Штраф составил 500 сомов.

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