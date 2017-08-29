Теперь передачи на узбекском телевидении будут выходить в записи после редактирования. Запрет не коснулся только информационных программ.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел совещание с советником президента Хайридинном Султановым в медиацентре Национальной телерадиокомпании Узбекистана, где заявил, что теперь на телевидении не будет прямых эфиров. Об этом «Озодлику» сообщил один из журналистов, который присутствовал на заседании.

«Отныне не будет никаких онлайн-понлайнов. Теперь все вы прижмете задницу и будете работать тихо. Никаких онлайн-эфиров не будет, прежде чем выпустить передачу в эфир, будете советоваться с Султановым», — процитировал журналист премьер-министра.

Из сетки вещания уже убрали передачи, которые раньше транслировались в прямом эфире: «Муносабат» и заседания Международного пресс-клуба (МПК).

На заседании МПК журналисты могли позволить себе обсуждение острых тем, а также легкую критику в адрес властей.

Руководитель МПК Шерзод Кудратхаджаев объявил о том, что «сообщения о прекращении деятельности МПК не соответствуют действительности».

«Трансляция заседаний МПК в прямом эфире прекращена по некоторым техническим причинам», — объяснил Кудратхаджаев.

Источник на телеканале «Узбекистан 24» сообщил «Озодлику», что трансляция передач в прямом эфире скоро возобновится.

«Трансляция передач в прямом эфире временно приостановлена в связи с тем, что сетка вещания заполнилась передачами, посвященными ко Дню независимости. С сентября месяца трансляция передач в прямом эфире снова возобновится», — сообщили на телеканале.

Ранее в Узбекистане сменили телеведущего информационной программы «Тахлилнома» после его критики первого президента страны Ислама Каримова.

В частности, ведущий неодобрительно высказался о «прежнем руководстве страны» за то, что при Каримове Узбекистан ухудшил свои отношения с соседними государствами.

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