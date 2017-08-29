Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал ряд законов, которые обязывают граждан страны носить национальную одежду и запрещают им организовывать «пышные» свадьбы. Запрет приняли, чтобы не допустить расточительства.

Законы вступили в силу 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба президента страны. Новый закон об упорядочении традиций и обрядов приняли для «уменьшения расходов и повышения уровня жизни таджикистанцев».

Праздники и похороны без излишеств

Теперь многие привычные традиции, например, обрезание или празднование сорока дней после рождения ребенка, нужно проводить в кругу семьи без убоя скота и приглашения музыкантов и ведущих.

Ограничения также распространяются и на проведение похоронных обрядов — «третий день», «сороковой день» или годовщину смерти. На поминках нельзя будет предлагать еду и забивать скот.

«Проведение обрядов наречения, укладывание в колыбель, окончание сорокодневия после рождения ребёнка, первой стрижки ребёнка и других обрядов, связанных с рождением ребёнка, разрешается в кругу семьи, без убоя скота и услуг деятелей искусства. Проведение седьмого дня после рождения, помолвка и прочие виды празднования запрещаются», — говорится в пресс-релизе.

Ограничения на свадьбы

Для проведения свадеб также ввели новые правила. Свадебные торжества должны проходить в определенное время. В городах с 18:00 до 22:00 в будние дни, а в выходные с 8:00 до 20:00.

В селах ввели сезонное расписание: с апреля по ноябрь свадьбу можно провести в промежутке с 6:00 до 22:00. С ноября по апрель торжества можно проводить с 8:00 до 22:00.

Помимо этого, свадьба не должна продолжаться более трех часов. За нарушение администрация ресторанов и кафе будет нести такую же ответственность как и организаторы.

Запрет на хиджабы, бороды и юбки

Граждан Таджикистана также обязали носить национальную одежду и знать государственный язык. За нарушение этих требований, власти начнут штрафовать граждан на сумму от 30 тысяч сомони (около 3,5 тысяч долларов), а госслужащих и чиновников также будут увольнять.

Местные эксперты считают, что новые законы усилят политику властей запретить хиджаб или другую, не национальную одежду.

Ранее в стране запретили школьникам носить бороды, хиджабы, рваные джинсы и короткие, обтягивающие юбки.

Президент Таджикистана неоднократно высказывался против чрезмерной исламизации. Он призывал граждан следовать традициям, отказываясь от мусульманской одежды в пользу национальных нарядов.

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