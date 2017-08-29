Центральные улицы Бишкека будут перекрывать с 30 августа из-за праздничных мероприятий в честь Дня независимости и Курман Айта.

На время праздников милиция ограничит движение на четырех центральных улицах Бишкека:

Проспект Чуй — от улицы Тоголок Молдо до Тыныстанова;

Улица Тоголок Молдо — от проспекта Чуй до улицы Киевской;

Бульвар Эркиндик — от проспекта Чуй до улицы Киевской;

Улица Логвиненко — от проспекта Чуй до улицы Киевской.

В предпраздничный день — 30 августа — улицы перекроют с 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00 из-за генеральной репетиции представлений, которая пройдет на площади Ала-Тоо.

В праздничные дни — 31 августа и первого сентября — движение транспорта ограничат на весь день.