Министерство образования заменило 48 тысяч бракованных аттестатов школьникам. В ведомстве отказались увольнять сотрудника, который допустил ошибку, назвав это «человеческим фактором».

Министр образования Гульмира Кудайбердиева заявила на пресс-конференции, что ведомство заменило все 48 тысяч бракованных аттестатов.

Однако специалиста министерства, который допустил ошибку, решили не увольнять.

«Есть человеческий фактор. Ошибку допустили как специалист министерства, так и типография, которая изготавливала документ. Мы постарались решить проблему в максимально короткие сроки», — сказала министр.

Кудайбердиева сказала, что хотела уволить сотрудника в июле, но коллегия министерства не поддержали ее инициативу. Вместо увольнения, сотруднику ведомства сделали выговор.

Выпускники школ по всему Кыргызстану в июне получили 48 тысяч аттестатов со следующими ошибками:

в некоторых документах в словосочетании «Кыргыз Республикасынын» отсутствует последняя буква «н»;

вместо надписи «табель недействителен без аттестата о среднем образовании» на кыргызском языке написано, что табель «действителен»;

некоторые выпускники получили аттестаты с неверно напечатанными именами или фамилиями.

Министерство начало исправлять документы с начала июля.

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