Базар-Коргонский районный суд Джалал-Абадской области 12 января вынес решение о возвращении четырех детей 29-летней матери. Однако ее 35-летний бывший муж шесть месяцев игнорирует решение суда. Об этом 20 апреля сообщили в правозащитной организации «Справедливость».

Что случилось?

Между супругами, вступившими в брак в 2011 году, в прошлом году случился конфликт после которого женщина ушла жить к своим родителям вместе с детьми. Супруг не оказывал материальной помощи своей семье, поэтому в августе 2022 года женщина уехала на заработки и лечение в Россию.

«Муж воспользовался отсутствием жены и обманным путем забрал детей к себе. Он сказал родителям жены, что соскучился по детям и временно хочет пожить вместе с ними. Родители не возражали, считая, их разногласия временными», — сообщили в организации.

Однако мужчина, спустя некоторое время, подал в суд на алименты и получил судебный приказ об их взыскании. Родители женщины сообщили об этом своей дочери. В сентябре 2022 года она вернулась из России и обратилась в суд с заявлением об отмене судебного решения.

В суде стало ясно, что бывший муж подал также заявление на расторжение брака, указав, что между ними нет споров о нажитом имуществе и детях. Женщина подала встречное заявление, отметив, что «спор был и в том, и в другом вопросе». Она просила суд определить детей жить вместе с ней.

Базар-Коргонский районный суд удовлетворил ее иск и вынес решение о возврате детей матери. Однако, бывший муж с октября 2022 года не отдает их бывшей жене. Самому старшему ребенку – 11 лет, самому младшему — 5 лет.

Женщина неоднократно обращалась в районное управление труда и социального обеспечения, но безрезультатно.

«Сотрудники управления ей объяснили, что у них нет полномочий отбирать детей, что они всего лишь могут сопровождать ее и просить, чтобы бывший муж возвратил ей детей. Бывший муж заявил женщине, что не признает решения суда и не будет его исполнять», — отметили правозащитники.

Что говорят правозащитники?

Адвокат Элдор Бакиров рассказал, что супруги ранее уже имели конфликты и даже жили отдельно друг от друга. В то время жена подавала на алименты в суд.

«Задолженность мужа по алиментам достигла 140 тысяч сомов. Взяв детей к себе обманным путем, он, во-первых, избавился от задолженности по алиментам, а во-вторых, сам подал на алименты», — пояснил ситуацию адвокат.

Бакиров считает, что мужчина не осознает правовые последствия своих действий, ведь неисполнение решения суда может повлечь за собой уголовную ответственность», — сказал адвокат.

Директор Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Валентина Гриценко выразила свое недоумение по поводу «поступков безответственного мужчины».

«У каждого гражданина имеются только три основные обязанности — уплата налогов, защита своей страны и исполнение решений суда. Это каким надо быть недобросовестным гражданином, чтобы позволять себе такие выходки в правовом государстве?» — возмутилась Гриценко.

Редакторка: Бурулсун Жумалиева