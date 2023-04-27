Кыргызстанец Акжол Махмудов одержал победу над российским спортсменом Романом Власовым. Спортсмены боролись в весовой категории до 77 кг по греко-римской борьбе.

Итоговый счёт 1:1. Сам поединок прошел 26 апреля на турнире Борцовской лиги Поддубного в Алматы (Казахстан).

В первом периоде судьи дали предупреждение Махмудову за пассивность и присудили один балл Власову. Во втором периоде уже Махмудов получил балл за пассивность соперника и право на партер, но не смог воспользоваться шансом.

Победу присудили Махмудову за счет последнего действия. Так кыргызстанец одержал победу над двухкратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

После поединка Махмудов поблагодарил кыргызстанцев за поддержку однако заявил, что не будет праздновать победу.

«Я поставил себя на место Романа. На данным момент у меня нет желания праздновать, потому что он мой старший товарищ и близкий человек. Я думаю, что всё должен забыть и дальше тренироваться», — сказал он.

Спортсмены встретились после поединка и тепло попрощались.

Акжол Махмудов — трехкратный чемпион Азии по греко-римской борьбе. Также он является чемпионом мира, обладателем золота Исламских игр солидарности и серебряным призером Олимпийских игр в Токио.