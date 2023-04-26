В Ленинском районном суде Бишкека 26 апреля прошло заседание по иску Минкультуры о прекращении деятельности «Азаттыка» как СМИ из-за видеоматериала о конфликте на кыргызско-таджикской границе, произошедшем в сентябре 2022 года.

Иском против «Азаттыка» послужил выпуск программы «Настоящее время. Азия» от 16 сентября 2022 года. Именно он стал причиной бессрочной блокировки сайта «Азаттык». Этот выпуск исследовала лингвистка Жийде Семенова.

До начала суда она сообщила журналистам, что в одиночку провела экспертизу видеоматериала, который стал причиной иска.

На заседании суда Семеновой задали два вопроса: имеются ли в материале лингвистические признаки разжигания межнациональной вражды и пропаганды войны?

Специалистка сказала, что «в материале имеются лингвистические признаки негативного характера по отношению к Кыргызской Республике». Однако, как пояснила Семенова, выявление межнациональной розни или пропаганды в этом материале не входит в ее компетенцию и для этого нужна юридическая оценка.

«Материал носит информационный характер, где автор берет интервью у двух сторон. Поэтому лингвист не может выявить в данном случае пропаганду», — сказала она.

Адвокат, защищающий интересы «Азаттык», Тимур Султанов спросил у экспертки, почему она не вернула материал, если это не касается ее компетенции. Семенова сказала, что проявила «экспертную инициативу» и согласно закону, имеет право делать выводы, исходя из исследования.

После этого суд объявил прения сторон, но адвокаты «Азаттыка» попросили у суда время подготовить письменное обоснование своей позиции по иску Минкультуры.

Представители министерства выступили и заявили, что видеоматериал программы «Настоящее время. Азия» якобы побудил к информационной войне между двумя странами.

«Материал до сих пор находится в открытом доступе и не удален», — сообщила представительница ведомства.

В Минкультуры добавили, что просят суд дать правовую оценку на видеоматериал, а также на то время, когда этот материал распространили и удовлетворить иск в полном объеме.

В итоге суд назначил следующее заседание на 27 апреля.

Иск против «Азаттык»

Минкультуры обратилось в Ленинский райсуд Бишкека с иском о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ в январе 2023 года.

Действия «Азаттык Медиа», по мнению истцов, противоречат статье 23 закона «О средствах массовой информации», согласно которой в СМИ не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям.

Иск стал следующим шагом Минкультуры после того, как ведомство заблокировало сайт «Азаттыка» из-за видеоматериала телеканала «Настоящее время» (подведомственная структура «Радио Свобода») под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана» .

Причиной блокировки сайта в ведомстве назвали «недостоверные сведения» о столкновениях на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября в 2022 году, которые министерство посчитало «противоречащими национальным интересам Кыргызстана».