Компания «Кумтор Голд Компани» в 2022 году продала 17 тонн золота и заработала на этом $986 млн 511 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Фото: пресс-служба Кабмина

Во время зачитывания отчёта о работе компании перед акционерами представители «Кумтора» сообщили, что в 2022 году выплатили более 32 млрд сомов в виде налогов и других платежей.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров на этой же встрече отметил, что «доходы от добычи золота должны направляться на социальные проекты, созданные для нужд населения, а отчеты предприятия должны быть точными».

«До передачи “Кумтора” государству были представлены разные отчеты. Отчеты по месторождению, которое находится в государственной собственности, должны быть точными. В этих целях Совет директоров должен вести жесткий контроль», — заявил Жапаров.

В 2023 году «Кумтор Голд Компани» планирует произвести более 14 тонн золота.

Кроме этого известно, что компания планирует с 2026 года начать добычу золота из хвостохранилища рудника Кумтор. По словам президента Садыра Жапарова, общая стоимость золота, извлеченного из хвостохранилища, оценивается порядка в $3,5 млрд. Переработкой отходов на хвостохранилище займется финская компания Metso Outotec.