Сотрудники ОВД Сокулукского района задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По данным милиции, заявление на мужчину поступило в феврале. Тогда жительница Сокулукского района пожаловалась, что её сосед совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери. Факт зарегистрировали в ОВД Сокулукского района и возбудили уголовное дело.
Мужчину задержали 25 апреля и водворили в ИВС. Ему предъявили обвинение по статье «Развратные действия».
Насилие над детьми
По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.
Если вы стали свидетелями детского насилия можно обратиться за помощью, позвонив на горячий номер 111, звонок бесплатный и анонимный. Центр принимает звонки по всем регионам, работает круглосуточно.
Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.
Адреса кризисных центров:
- Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;
- Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;
- ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;
- Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;
- Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;
- Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;
- ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;
- НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;
- Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;
- Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;
- Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;
- ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14, 0 392 251 091, 0 553 835 717;
- Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;
- Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;
- Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.