Сотрудники ОВД Сокулукского района задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, заявление на мужчину поступило в феврале. Тогда жительница Сокулукского района пожаловалась, что её сосед совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери. Факт зарегистрировали в ОВД Сокулукского района и возбудили уголовное дело.

Мужчину задержали 25 апреля и водворили в ИВС. Ему предъявили обвинение по статье «Развратные действия».

Насилие над детьми

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Если вы стали свидетелями детского насилия можно обратиться за помощью, позвонив на горячий номер 111, звонок бесплатный и анонимный. Центр принимает звонки по всем регионам, работает круглосуточно.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса кризисных центров:

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;